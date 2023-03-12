Украина заявляет, что битва за Бахмут уничтожила лучшие российские части

Украинские солдаты из 24-й бригады наблюдают за линией фронта к югу от Бахмута недалеко от Нью-Йорка, Украина, 10 марта 2023 года.
Вольфганг Шванн | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
Помощник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина решила воевать в разрушенном городе Бахмут, потому что битва напрягала и ослабляла лучшие части России перед запланированным весенним контрнаступлением Украины.
Комментарии Михаила Подолака стали очередным признаком того, что на этой неделе Киев решил продолжить оборону небольшого восточного города, места самого кровопролитного сражения войны, поскольку Москва пытается одержать свою первую крупную победу более чем за полгода.
«Россия изменила свою тактику», — сказал Подолак в интервью, опубликованном итальянской газетой La Stampa. «Он встретился в Бахмуте с большой частью своих подготовленных военнослужащих и остатками своей профессиональной армии, а также с частными компаниями», — добавил он.
«Поэтому у нас две задачи: максимально сократить их боеспособный личный состав, переформировать их в некоторых изматывающих крупных боях, сорвать их наступление и сосредоточить наши ресурсы в другом месте, для весеннего контрнаступления. Поэтому сегодня Бахмут является весьма эффективен и даже превосходит свои основные задачи».
Россия сделала Бахмут главной целью зимней кампании с участием сотен тысяч резервистов и наемников.
Она взяла под свой контроль восточную часть города и его пригороды с севера и юга, но пока не смогла замкнуть кольцо вокруг украинских защитников.
Киев, который в начале марта, казалось, планировал отступление на запад, на этой неделе объявил, что его генералы решили укрепить Бахмут и продолжить боевые действия.
Заместитель министра обороны Ханна Мальяр заявила, что пока Россия продолжает наступление, «наши солдаты делают все возможное, чтобы помешать противнику осуществить свои планы».
Продвижение России, казалось, замедлилось на фоне очень публичных жалоб Евгения Пригожина, главы частной милиции Вагнера, руководившей русским наступлением, на то, что военное командование не снабжает его людей достаточным количеством боеприпасов.
В пятницу Пригожин публично поблагодарил правительство за «героическое» увеличение производства, но в том же аудиообращении заявил, что «обеспокоен нехваткой боеприпасов и снарядов не только для Вагнера… но и для всех частей российской армии». .
Москва заявляет, что захват Бахмута пробьет брешь в обороне Украины и станет шагом к захвату всего украинского промышленного Донбасса, что является ключевой задачей.
Окопная война, которую обе стороны описывали как мясорубку, брала свое. Но решение Киева остаться и сражаться указывает на то, что он считает, что потери России намного превышают его собственные.
Добившись успехов во второй половине 2022 года, украинские силы с середины ноября в основном занимали оборону, в то время как Россия перешла в наступление, вызвав свою первую мобилизацию со времен Второй мировой войны.
Но если не считать окружения Бахмута, зимнее наступление русских в значительной степени провалилось. Тем временем Киев ожидает резкого увеличения западной военной помощи, которая ожидается в ближайшие месяцы, чтобы начать наступление, как только поздней весной высохнет грязная земля.
Киев и Запад также усмотрели признаки истощения в последних массированных ракетных ударах России по украинским объектам.
В четверг Россия выпустила по Украине ракеты на сотни миллионов долларов, в том числе шесть беспрецедентных гиперзвуковых ракет «Кинжал» («Кинжал»), описанных как супероружие, на которое у НАТО нет ответа. Считается, что у него было всего несколько десятков кинжалов.
Залп убитых мирных жителей, в том числе семья, погребенная под завалами, пока они спали в своих домах под Львовом, в 700 километрах от поля боя. Но кроме этого, похоже, ничего особенного не произошло, поскольку поврежденные энергосистемы в основном быстро восстанавливались.
Сильнее всего пострадал город Харьков на востоке, где, по словам губернатора области, в пятницу вечером около 450 000 человек все еще оставались без электричества.
Прошло три недели с момента последнего подобного российского наступления, самое продолжительное затишье с тех пор, как такие удары начались в октябре. Раньше Москва запускала такие атаки почти каждую неделю, ставя под сомнение способность Украины восстанавливать инфраструктуру перед следующей атакой.
Министерство обороны Великобритании заявило в пятницу, что причиной длительного затишья может быть то, что у Москвы заканчиваются ракеты.
«Временной интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет нанести достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить ПВО Украины», — говорится в заявлении.
Украинское сопротивление может оказать более широкое влияние на российскую экономику.
Торговцы газом заявили, что танкеры, груженные российским сжиженным нефтяным газом (СНГ), не могут выйти в Черное море, потому что им небезопасно проходить под Крымским мостом, который соединяет сильно поврежденное черноморское устье Азова. октября взрывом, ответственность за который Россия возложила на Украину.
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