Украина заявляет, что битва за Бахмут уничтожила лучшие российские части

Украинские солдаты из 24-й бригады наблюдают за линией фронта к югу от Бахмута недалеко от Нью-Йорка, Украина, 10 марта 2023 года.

Помощник президента Владимира Зеленского заявил, что Украина решила воевать в разрушенном городе Бахмут, потому что битва напрягала и ослабляла лучшие части России перед запланированным весенним контрнаступлением Украины.

Комментарии Михаила Подолака стали очередным признаком того, что на этой неделе Киев решил продолжить оборону небольшого восточного города, места самого кровопролитного сражения войны, поскольку Москва пытается одержать свою первую крупную победу более чем за полгода.

«Россия изменила свою тактику», — сказал Подолак в интервью, опубликованном итальянской газетой La Stampa. «Он встретился в Бахмуте с большой частью своих подготовленных военнослужащих и остатками своей профессиональной армии, а также с частными компаниями», — добавил он.

«Поэтому у нас две задачи: максимально сократить их боеспособный личный состав, переформировать их в некоторых изматывающих крупных боях, сорвать их наступление и сосредоточить наши ресурсы в другом месте, для весеннего контрнаступления. Поэтому сегодня Бахмут является весьма эффективен и даже превосходит свои основные задачи».

Россия сделала Бахмут главной целью зимней кампании с участием сотен тысяч резервистов и наемников.

Она взяла под свой контроль восточную часть города и его пригороды с севера и юга, но пока не смогла замкнуть кольцо вокруг украинских защитников.

Киев, который в начале марта, казалось, планировал отступление на запад, на этой неделе объявил, что его генералы решили укрепить Бахмут и продолжить боевые действия.

Заместитель министра обороны Ханна Мальяр заявила, что пока Россия продолжает наступление, «наши солдаты делают все возможное, чтобы помешать противнику осуществить свои планы».

Продвижение России, казалось, замедлилось на фоне очень публичных жалоб Евгения Пригожина, главы частной милиции Вагнера, руководившей русским наступлением, на то, что военное командование не снабжает его людей достаточным количеством боеприпасов.

В пятницу Пригожин публично поблагодарил правительство за «героическое» увеличение производства, но в том же аудиообращении заявил, что «обеспокоен нехваткой боеприпасов и снарядов не только для Вагнера… но и для всех частей российской армии». .

Москва заявляет, что захват Бахмута пробьет брешь в обороне Украины и станет шагом к захвату всего украинского промышленного Донбасса, что является ключевой задачей.

Окопная война, которую обе стороны описывали как мясорубку, брала свое. Но решение Киева остаться и сражаться указывает на то, что он считает, что потери России намного превышают его собственные.