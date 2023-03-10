Украина заявляет, что битва за Бахмут уничтожила лучшие российские части | Новости войны между Россией и Украиной

Комментарии, сделанные высокопоставленным помощником президента, являются последним признаком того, что Киев продолжает защищать город на востоке Украины.

Украина решила воевать в разрушенном городе Бахмут, потому что битва определила лучшие российские части перед началом весеннего контрнаступления на Украину, заявил помощник президента Владимира Зеленского.

Комментарии Михаила Подоляка в пятницу стали последним признаком того, что на этой неделе Киев перешел на защиту небольшого восточного города, поскольку Москва пытается одержать первую крупную победу более чем за полгода.

Подолак заявил в интервью, опубликованном итальянской газетой La Stampa, что Россия «встречалась в Бахмуте с большой частью своих подготовленных военнослужащих и остатками своей профессиональной армии, а также с частными компаниями».

«Поэтому у нас две цели: максимально сократить их боеспособный состав и переформировать их в каком-нибудь изматывающем крупном сражении, сорвать их наступление и сосредоточить наши ресурсы в другом месте, для весеннего контрудара. Поэтому сегодня Бахмут вполне эффективным, даже превосходящим свои основные задачи».

Москва контролировала восточную часть города и его пригороды на севере и юге, но пока не смогла замкнуть кольцо вокруг украинских защитников.

Киев, по-видимому, планировал в начале марта отступить на запад. Но на этой неделе оно объявило, что его генералы решили укрепить Бахмут и продолжить боевые действия.

Евгений Пригожин, глава частного ополчения Вагнера, руководившего атакой русских, утверждал, что военное руководство не смогло снабдить его людей достаточным количеством боеприпасов, поскольку продвижение России, казалось, замедлялось.

Пригожин в пятницу публично поблагодарил правительство за «героическое» увеличение производства, но в том же аудиообращении сказал, что «обеспокоен нехваткой боеприпасов и снарядов не только для Вагнера… но и для всех частей российской армии». «

Он сказал, что его частная армия открыла вербовочные пункты в 42 городах в рамках своих усилий по пополнению своих рядов после тяжелых потерь в боях за Бахмут. Он не указал количество задействованных бойцов.

Русское зимнее наступление в основном не принесло результатов, за исключением района Бахмута.

Официальные лица заявили, что, несмотря на шквал атак с применением ракет и беспилотников, направленных на критически важные объекты инфраструктуры, в пятницу украинская столица восстановила большую часть энергоснабжения.

Глава Киевского военного ведомства Сергей Попко сообщил, что в городе восстановлено электричество и вода, около 30 процентов столичных потребителей остались без тепла, ремонтные работы продолжаются.

Электроснабжение полностью восстановлено в Одесской области на юге Украины, сообщил частный поставщик электроэнергии ДТЭК в пятницу днем.

Власти заявили, что почти 60% домов в Харькове, которые были обесточены российскими ракетными обстрелами в четверг, также снова в строю, хотя в Житомирской и Харьковской областях на северо-западе и северо-востоке Украины сохраняется значительный ущерб.

Украинский военный аналитик Олег Жданов заявил, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, потому что у нее «нет данных о местонахождении украинских сил и вооружений».

«Они нацелены на гражданскую инфраструктуру и используют те же самые старые методы нападения на мирных жителей, чтобы посеять ужас и панику в обществе», — сказал он.