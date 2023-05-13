Украина заявляет, что вернула себе территорию возле осажденного восточного города Бахмут — Morning Journal

Муниципальные работники демонтируют памятник советской эпохи советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, в селе Пинкут, Львовская область, Западная Украина, пятница, 12 мая 2023 г. Украина активизирует свои усилия по стиранию следов многовекового советского и российского влияния. из общественного пространства путем сноса памятников и восстановления Названия сотен улиц в честь художников, поэтов, военачальников и лидеров независимости. (AP Photo/Николай Тыс)

Самия Каллаб (Associated Press)

КИЕВ, Украина — В пятницу украинские военачальники заявили, что их войска отбили у российских войск больше территории на месте самого продолжительного и кровопролитного сражения в восточном городе Бахмут, но неясно, положило ли это начало Киеву. Долгожданная контратака.

Между тем, Минобороны России заявило, что украинские силы активизировали свои атаки к северу от региона, опровергнув предположения российских военных блогеров о том, что киевские силы достигли «оборонительного прорыва».

По словам командиров 3-й отдельной штурмовой бригады Украины, подразделения спецназа, которое руководило штурмом, 1,9 мили территории, которую украинские войска отбили к югу от Бахмута на этой неделе, представляют собой крупный выигрыш и будут защищать критически важную цепочку поставок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу встретился с высшим военным руководством, отметив, что генерал Александр Серский сообщил, что его силы «остановили врага и отбросили его на некоторых направлениях».

В своем вечернем обращении к украинскому народу Зеленский похвалил свои войска и отметил низкий боевой дух российских войск.

«Оккупанты морально готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своем сознании. Мы должны подталкивать их каждый день, чтобы их чувство поражения превратилось в их отступления, их ошибки и их потери».

А заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила в заявлении в Telegram в пятницу, что украинские силы одержали победу в районе Бахмута, повторив заявления военачальников ранее на этой неделе.

В Вашингтоне официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по оценкам Соединенных Штатов, Бахмут по-прежнему является спорным районом.

«Украинцы не отказались от защиты Бахмута, а русские не отказались от попыток взять Бахмут», — сказал Кирби. «Каждый день очереди меняются туда и обратно. Я имею в виду, иногда один запрет за другим».

Соединенные Штаты утверждают, что Бахмут имеет ограниченное стратегическое значение, но Россия понесла большие потери в живой силе и вооружении в более ранних восьмимесячных битвах за город соледобывающих предприятий.

Постоянно критикуя российскую армию, Евгений Пригожин, мультимиллионер, владелец частного российского военного подрядчика Вагнера, еще раз раскритиковал русскую армию за то, что она теряет позиции под Бахмутом, и разоблачил свои силы, сражающиеся за город.

В пятничном видеообращении Пригожин высмеял доклад Министерства обороны России, в котором утверждалось, что его силы перегруппировались, чтобы занять более позитивные позиции, заявив, что они фактически бежали и «наши крылья ломаются».

Он предупредил, что украинские силы отбили ключевые высоты вокруг города и фактически открыли основной путь снабжения Бахмута. Пригожин снова обвинил военное руководство в отказе предоставить Вагнеру достаточное количество боеприпасов.

Обращаясь к российским военачальникам, Пригожин сказал: «Вы должны немедленно прекратить лгать». «Если вы сбежите, вы должны подготовить новые линии обороны».

Пригожин, который, похоже, использует сарказм, чтобы добиться от Кремля большей поддержки и улучшения своего положения, заявил, что неспособность министерства обороны защитить фланги Вагнера была изменой и могла привести к «большой трагедии» для России.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков, по-видимому, опроверг заявление Пригожина об оставлении и сказал, что российские воздушно-десантные части по-прежнему поддерживают сухопутные войска, чтобы «пресекать попытки украинских вооруженных сил контратаковать с флангов».

Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, объяснил скандал тем, что «отражает растущую панику в российском информационном пространстве по поводу слухов о планируемых украинских контратаках». Она добавила, что это указывает на растущую обеспокоенность лидеров Вагнера и Минобороны России, а также «отражает директивы Кремля не преуменьшать успехи Украины».

Украинские военные чиновники опровергли предположения о том, что боевые действия и движение вперед в Бахмуте указывали на ожидаемое контрнаступление. Зеленский заявил в эфире в четверг, что Киев откладывает кампанию из-за нехватки западного оружия. Некоторые усмотрели в этих комментариях намерение заставить Россию гадать о следующем шаге Украины.

Зеленский заявил нации в пятницу вечером, что будет поступать больше оружия, чтобы «победить агрессора и восстановить мир».

По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, территориальные завоевания произошли в районе Северско-Донецкого канала, между селами Ивановское и Курдюмовка. Он говорил при условии, что его будут называть только позывным «Ролло», в соответствии с украинским военным протоколом.

«Это был плацдарм противника, который они намеревались использовать в своих будущих атаках вдоль канала, в направлении Константиновки», — сказал он. Мы должны были нейтрализовать противника и оттеснить его на другую сторону канала.

Другой командир и военный представитель подтвердили его версию.

Константиновка является частью важной логистической цепочки, ведущей в город Краматорск.

Эти успехи, по словам Руло, последовали за другими успехами, в том числе за счет обеспечения подъездной дороги возле Хрумова, к северу от Бахмута, и за другим, позволившим украинским войскам отбить утраченные позиции у промышленного колледжа в городе Бахмут.

Министерство обороны России заявило, что за атакой к югу от Бахмута последовали сообщения об активизации украинских наступательных операций в районе города Солидар в четверг. В ведомстве заявили, что Россия отразила 26 украинских атак, совершенных более 1000 военнослужащих, добавив, что в атаке участвовало до 40 танков.

Медленная и упорная битва за Бахмут дорого обошлась обеим сторонам, поскольку Украина стремится отказать России в каких-либо территориальных приобретениях, несмотря на ее незначительное стратегическое значение. Украинские силы дислоцируются в городе, а российские войска атакуют с севера, востока и юга.

Согласно данным, опубликованным офисом президента Украины, в других боях с четверга по меньшей мере два человека были убиты и 22 ранены в других частях страны.

Губернатор Донецка Павел Кириленко заявил, что российский удар нанес Краматорск, где дислоцированы некоторые украинские воинские части, разрушив школу и жилой дом. Он указал, что в результате российских бомбардировок пострадали 11 городов и сел региона, погибли 12 мирных жителей.