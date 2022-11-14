Украина заявляет, что включение Крыма в официальную декларацию о выбросах газа «узаконивает» оккупацию

Украинцы праздновали на COP27 Херсон редактировать поставив один арбуз на стул возле своего стенда в субботу.

Херсон – арбузная столица. Вот почему солдат радостно заснял, как он машет рукой одному из них, помогая отвоевать южный город в пятницу, через восемь месяцев после того, как российские войска начали свою жестокую оккупацию.

Фрукт был мощным символом в Шарм-эль-Шейхе, поскольку он уже был обращен к очень заряженному пространству. Само украинское крыло выполнено в виде сопла ракеты.

«Все были в очень хорошем настроении и очень приподнятом», — говорит Дарина Колаха, переговорщик от украинской делегации.

У 28-летнего уроженца Днепра, четвертого по величине города страны, в Херсоне живет семья, которая уже несколько месяцев не может переехать. Мужчины особенно боятся за свою жизнь.

Украинские посланники прибыли меньшей командой, чем в прошлом году, и им предстоял гораздо более долгий путь. Египет Так как рейсов из Украины нет. Практически никто из мужчин в составе делегации не смог попасть сюда из-за общего запрета на выезд из страны мужчинам моложе 60 лет.

К счастью, самому опытному переговорщику-мужчине 61 год.

Но, несмотря на их внешний вид, чтобы сыграть свою роль в климатические переговоры ООННет сомнения, что война остается в центре внимания Украины.

Это приоритет номер один, и вы не можете думать о климате, когда идет война, потому что климат связан с реструктуризацией экономики. Когда нет экономики, ее нельзя реструктурировать», — сказала Дарина Euronews Green.

Как война влияет на климатические планы Украины?

Вторжение России в него Последние разрушения в окружающей среде Украины И они жестоко нарушили его климатические планы.

Дарина объясняет, что министерство охраны окружающей среды страны ведет учет выбросов, связанных с войной. От горящих лесов до нефтеперерабатывающих заводов и артиллерийских обстрелов — Украина возлагает ответственность за все это на Россию.

живет в КиевВойна подорвала работу Дарины по обезуглероживанию государственной газовой компании «Нафтогаз», как и многих экологов по всей стране.

«Несколько месяцев было не совсем понятно, что делать, потому что климатическая политика не так уж и нужна, когда твоя жизнь в опасности. Потом в какой-то момент мы начали пересматривать и смотреть под другим углом».

Большая часть этих усилий Стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, она объяснила. С тех пор, как в июне Украина стала кандидатом на членство в ЕС, страна больше стремилась привести свои законы и правила в соответствие с Европейская зеленая сделка.

Именно ее опыт привел Дарину к участию в COP26 под руководством Ольги Стефаничиной, вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

Тогда есть проблема Энергетическая безопасность, охватившая весь континент. В Украине его влияние уникально сильно.

Вторжение России в Украину побудило Россию «фундаментально изменить свое прошлое». Аккредитация Об импорте энергоносителей из России», — сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА), содействуя развитию возобновляемых источников энергии, таких как биогазНапример.

Он превзошел энергоэффективность и безопасность». Грета Тунберг вещи», — добавляет Дарина.

Какие отношения между Украиной и Россией на COP27?

Хотя война доминировала в международных новостях с февраля, украинцы относят ее к 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и разожгла конфликт в восточных регионах Украины.

Последний набег в области климата произошел, когда Украина подсчитала выбросы, связанные с войной. Но Россия уже политизировала климат, заявляя выбросы В Крыму в составе своей национальной совокупности.

Каждый год страны обязаны представлять статистические данные о выбросах парниковых газов в Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата. Россия включает Крым в свой отчет.

«Я думаю, что это один из немногих случаев, когда страна хочет заявить о дополнительных выбросах», — говорит Дарина.

«Мы постоянно следим за этим делом и пытаемся предотвратить его, потому что именно так они медленно и таинственно приступают к этой незаконной оккупации территории».

Мир увидел, с чем столкнулась делегация на конференции по изменению климата в Бонне в июне, которая заложила основу для КС27. Там, во время открытия сессии, когда страны по очереди выступают с заявлениями, россияне начали с призыва оставить политику за рамками дискуссий и сосредоточиться на климате.

«На то была веская причина», — признает Дарина, но на этом делегаты не остановились. Затем последовали знакомые заявления о том, что России необходимо «денационализировать» и «разоружить» Украину.

«95 процентов других стран встали, когда начались эти бредовые политические заявления — что было невообразимо, как вам вообще могло прийти в голову высказать это на КС?» — спрашивает Дарина.

Украинская делегация никого из них лично не слышала, но покинула зал, как только Россия получила микрофон.

Она говорит, что две национальные делегации в Шарм-эль-Шейхе «обычно избегают друг друга».

Подсчет выбросов и привлечение России к ответственности за ущерб Украине

На КС26 Сторонам было настоятельно рекомендовано представить новые или обновленные Определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ) в отношении сокращения выбросов. От Украины этого не ожидается, но в любом случае это будет сложно оценить.

По оценкам Дарины, около половины промышленности страны находится в нерабочем состоянии. Мариуполь, например, где находится много сталелитейных заводов, был почти полностью разрушен русскими войсками, которые все еще находились под их контролем.

«Нам нужно закончить год, чтобы увидеть, как это повлияло на отрасль, но у нас определенно будет большой спад, — говорит она. — Это будет похоже на 90-е в том смысле, что это не результат хорошего управления климатом». и политики».

Это принудительная и деструктивная форма декарбонизацияНо Украина все еще смотрит в будущее. Он планирует восстановить более зеленую экономику с низким уровнем выбросов углерода после войны.

«Трудно оценить масштабы ущерба», — говорит финансовый переговорщик.

«Мы все еще разрабатывали много экологических политик до войны, так что это было не идеально, но мы были на правильном пути».

Сейчас нанесены массированные удары по водным ресурсам, заминированным морям и лесам, удары по промышленной инфраструктуре с утечкой загрязняющих веществ.

Нам нужно, чтобы Россия заплатила за это после окончания войны. Я не уверен, есть ли прецедент для экологической компенсации, но нам определенно нужно многое восстановить».

В начале КС президент Зеленский призвал к созданию Глобальная платформа для оценки воздействия войны на климат и окружающую среду. Руслан Стрелец, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов страны, продвигает дискуссию сегодня в украинском павильоне.