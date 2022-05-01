Украинская военная разведка обвинять Переговоры Грузии, Армении и Азербайджана с Москвой о реэкспорте российской продукции на международные рынки.

«Шоу полосатое В виде грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортируется в третьи страны», — сообщила 1 мая военная разведка Минобороны Украины.

Она подтвердила, что в странах Южного Кавказа уже создано более 200 компаний.



Украинская военная разведка также заявила, что Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, особенно в сфере информационных технологий.

Он отметил, что «с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины в Армению прибыли около 85 тысяч граждан России и 113 ИТ-компаний».

«Российские граждане создали на территории Армении почти тысячу частных компаний и около 250 обществ с ограниченной ответственностью, которые платят налоги в бюджеты обеих стран – Армении и России».

Ранее в апреле разведка Минобороны Украины предполагаемый То, что Москва создает контрабандный канал через территорию Грузии, грузинские власти отвергают это обвинение. Она сообщила, что политическое руководство Грузии дало указание спецслужбам не вмешиваться в деятельность российских контрабандистов.

Служба государственной безопасности Грузии затем убедить Украина должна «немедленно передать доказательства» своего утверждения, предупредив, что невыполнение этого требования «будет считаться преднамеренной дезинформацией».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили тоже отказался Киев утверждает, заявив, что «Грузия никогда не допустит транзит подсанкционных товаров».

Но грузинское правительство с первых дней войны повторяло, что Тбилиси не будет вводить двусторонние санкции против Москвы, которая подверглась широкомасштабным международным санкциям.

Новое украинское обвинение прозвучало на фоне и без того натянутых отношений между Тбилиси и Киевом после президента Владимира Зеленского. Помните Посол из Грузии Об «аморальной позиции» правительства Гарибашвили по поводу «неприсоединения» к санкциям и запрета грузинским добровольцам ездить в Украину.

На фоне растущей критики со стороны Киева руководство «Грузинской мечты» неоднократно утверждал То, что бывшие чиновники ДНМ «занимают некоторые высокопоставленные посты в Украине», влияют на решения украинских властей.