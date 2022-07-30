Украина заявляет, что десятки россиян были убиты, а железные дороги перерезаны в ходе боевых действий на юге.

— Киев: украинские военные заявили, что убили десятки российских солдат в боях на юге, в том числе в Херсонской области, которая является центром контрнаступления Киева в этой части страны и ключевым звеном на линиях снабжения Москвы.

Южное военное командование заявило, что железнодорожное сообщение с Херсоном через реку Днепр было прекращено, что потенциально еще больше изолирует российские силы к западу от реки от снабжения в оккупированном Крыму и на востоке.

К югу от города Бахмут, который Россия назвала главной целью в восточном районе Донецка, украинские военные заявили, что российским силам «частично удалось» взять под контроль поселок Семирия, штурмовав его с трех направлений. .

«Он поселился на окраине слободы», — говорится в вечернем донесении армии, имея в виду российские войска.

Представители министерства обороны и разведки Великобритании, которая является одним из самых сильных союзников Украины с тех пор, как Москва начала вторжение 24 февраля, изображают российские силы, пытающиеся сохранить импульс.

Украина использовала поставленные Западом ракетные комплексы большой дальности, чтобы за последние недели серьезно повредить три моста через реку Днепр, отрезав город Херсон и, по оценке представителей британского министерства обороны, оставив 49-ю российскую армию крайне слабой на фронте. западный берег реки.

Украинские военные заявили, что более 100 российских солдат были убиты и семь танков уничтожены в ходе боев на юге страны в пятницу.

Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, написал в Telegram, попросив жителей держаться подальше от российских складов с боеприпасами, заявив: «Украинская армия наступает на русских, и это только начало».

Дмитрий Потрый, проукраинский губернатор Херсонской области, сказал, что бои продолжаются во многих частях области, и сильно пострадал Переславский район к северо-западу от Каховской ГЭС.

К северу от Лисичанска, захваченного российскими войсками в начале июля после нескольких недель боев, в пятницу вечером украинские повстанцы разрушили железнодорожную развязку возле контролируемого Россией города Сватов, что затруднило доставку боеприпасов на фронт для Москвы. Поездом, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Чиновники из назначенной Россией администрации, которая управляет Херсонской областью ранее на этой неделе, отвергли западные и украинские оценки ситуации.

В разведывательном сообщении министерство обороны Великобритании заявило, что Россия, вероятно, построила два понтонных моста и паромную переправу, чтобы компенсировать мосты, поврежденные в результате украинских ударов.

Он добавил, что установленные Россией власти на оккупированных территориях на юге Украины, возможно, готовились к проведению референдумов о присоединении к России в конце этого года и «вероятно, заставят жителей раскрыть личные данные, чтобы составить протоколы голосования». Читать далее

Британское министерство в пятницу назвало российское правительство «все более отчаянным» после того, как оно потеряло в войне десятки тысяч солдат. Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур добавил в Twitter, что Россия «теряет силу».

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