29 января (Рейтер) — Украинские военные заявили в воскресенье, что отразили атаку на район Благотадне на востоке Донецкой области.

«Подразделения Сил самообороны Украины отразили атаки оккупантов в Донецкой области… Благодатном… районах», — говорится в ежедневном утреннем сводке Генштаба ВСУ, ссылаясь на субботние боевые действия. .

В нем добавили, что его силы отразили наступление российских войск в районах еще 13 населенных пунктов Донецкой области.

Группа Вагнера, признанная США транснациональной преступной организацией, заявила в субботу в приложении для обмена сообщениями Telegram, что ее подразделения контролируют Благотатное.

Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения.

Поскольку боевые действия в Донецкой области накаляются, точные линии связи остаются неясными, особенно вокруг города Бахмут, где в последние недели произошли самые ожесточенные бои. Группа Вагнера заявила о раннем успехе.

Украина заявила, что российское наступление на Пакмут еще не достигло своего пика, но ситуация на линии фронта была очень сложной. Президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что это серьезно.

В результате российских атак в этом районе в субботу погибли четыре мирных жителя, один в Пакмуте, еще 17 получили ранения, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Украина получила обещания западных боевых танков и ищет истребители против медленно наступающих российских и промосковских сил на линии фронта.

В субботу высокопоставленный помощник Зеленского заявил, что между Украиной и ее союзниками ведутся быстрые переговоры по ее требованиям о ракетах большой дальности, чтобы не дать России разрушить украинские города.

Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; Монтаж Роберт Бирзел

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