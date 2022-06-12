Украина заявляет, что победит Россию, поскольку битва на востоке продолжает усиливаться

В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выиграет войну с Россией, которая сейчас сосредоточена на артиллерийском матче в городе на востоке Украины.

Российские войска пытаются захватить Северодонецк по мере продвижения на восток, что делает это сражение одним из самых кровопролитных за четырехмесячный конфликт.

Ни одна из сторон не нанесла смертельного удара за несколько недель боев, опустошивших некоторые части города.

Украина призвала к более быстрым поставкам тяжелых вооружений с Запада, чтобы переломить ход войны с российскими войсками, которые, по ее словам, имеют как минимум в 10 раз больше артиллерийских орудий, чем украинские силы. Однако украинская армия, даже будучи вооруженной, оказалась более стойкой, чем ожидалось, на ранних этапах боевых действий.

«Мы обязательно выиграем эту войну, начатую Россией», — заявил Зеленский на конференции в Сингапуре по видеосвязи. «Будущие правила этого мира определяются на полях сражений Украины».

Вынужденная отказаться от целей своей более всеобъемлющей кампании, когда она начала вторжение 24 февраля, Москва обратилась к расширению своего контроля на востоке, где пророссийские сепаратисты уже контролируют часть территории с 2014 года.

Восточный регион, известный как Донбасс, включает Луганскую область, где расположен Северодонецк, и Донецкую.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что готовится приговор задержанному южнокорейскому «наемнику», сообщает «Интерфакс».

Семья одного из двух британских бойцов, приговоренных к смертной казни на коротком судебном заседании на прошлой неделе, в субботу, заявила, что она «печальна и опечалена результатами незаконного показательного судебного процесса», и призвала относиться к Шону Бонеру как к заключенный войны. Его отпустили или обменяли.

Конфликт между двумя соседями — двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна — отразился и за пределами Украины.

«Если из-за российской блокады мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого катастрофически не хватает на мировых рынках, мир ждет острый и тяжелый продовольственный кризис и голод — голод во многих странах Азии и Африки», — заявил Зеленский. сказал. Конференция Шангри-Ла Диалог в Сингапуре.

Организация Объединенных Наций заявила в пятницу, что еще до 19 миллионов человек в мире могут столкнуться с хроническим голодом в следующем году из-за сокращения экспорта пшеницы и других продуктов питания.

Заместитель министра сельского хозяйства Украины заявил в субботу, что до 300 000 тонн зерна могли храниться на складах в черноморском порту Николаев, который, по словам Киева, был разрушен российской бомбардировкой на прошлой неделе.

Турция пыталась заключить сделку, чтобы Украина могла возобновить поставки из своих черноморских портов, на долю которых приходилось 98% ее довоенного экспорта зерна и масличных культур. Но Москва говорит, что Киев должен обезвредить мины, а Украина говорит, что ей нужны гарантии безопасности, чтобы они не оставались незащищенными.

Украина неоднократно призывала к большему количеству западного оружия и к более тесному союзу с Западом. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила Зеленскому в Киеве, что мнение генерального директора ЕС о включении Украины в число кандидатов в члены ЕС будет готово на следующей неделе.

«Поскольку украинские силы используют свои последние запасы систем вооружения и боеприпасов советской эпохи, им потребуется последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставок боеприпасов и основных артиллерийских систем», — говорится в отчете Института изучения войны. Пятница.

«Эффективная артиллерия будет играть все более важную роль в в основном статичных боях на востоке Украины», — сказала она.

Украинский губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецкой области, но Украина взяла под свой контроль химический завод «Азот», где укрывались сотни мирных жителей.

«Наши силы берут под контроль промышленную зону в Северодонецке и уничтожают российскую армию в городе», — заявил Гайдай в приложении Telegram.

Битва за Северодонецк и его разрушение напоминают недели бомбардировок южного портового города Мариуполя. Он превратился в руины до того, как в прошлом месяце российские войска взяли город под свой контроль, а последние украинские защитники сдались из своей цитадели на сталелитейном заводе «Азовсталь».

Москва отрицала, что наносила удары по мирным жителям, но обе стороны заявили, что каждая нанесла тяжелые потери силам другой.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты о боевых действиях в ходе конфликта.

Россия описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» Украины, а Киев и его союзники — как неоправданную агрессивную войну с целью захвата территории.

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