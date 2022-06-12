Украина заявляет, что по-прежнему контролирует Северодонецкий завод, на котором живут сотни людей.

Россия атакует Северодонецк в восточном направлении

Губернатор заявил, что бомбежка вызывает пожар после разлива нефти на химзаводе

Украина призвала Запад как можно скорее поставить больше тяжелого вооружения

Война препятствует экспорту жизненно важного украинского зерна из Черного моря

Киев (Рейтер) — Украина по-прежнему контролирует химический завод «Азот» в Северодонецке, где сотни мирных жителей укрываются от ожесточенных боев, заявил в субботу губернатор региона после того, как пророссийский сепаратист заявил, что там также находится от 300 до 400 украинских боевиков. застрял там.

Ранее губернатор Сергей Гайдай заявил, что в результате российской бомбардировки завода в Луганской области возник крупный пожар после разлива тонны нефти. Читать далее

А в соседней Донецкой области российские СМИ сообщили, что после взрыва в городе Авдеевке, где находится еще один химический завод, видно огромное облако дыма. Читать далее

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Недели боев за Северодонецк, небольшой город в Луганске, который стал центром наступления России на восток Украины, опустошили некоторые части города и стали самыми смертоносными с тех пор, как Москва начала завоевание 24 февраля.

«Информация о блокаде завода «Азот» — ложь», — заявил Гайдай в мессенджере Telegram. «Наши силы берут под контроль промзону в Северодонецке и уничтожают российскую армию в городе», — добавил он. Читать далее

Украина сообщила, что в нескольких убежищах под заводом «Азот» скрывались около 800 человек, в том числе около 200 сотрудников и 600 жителей Северодонецка.

Поздно вечером в субботу Родион Мирошник, представитель поддерживаемой Россией Луганской Народной Республики, заявил, что некоторые мирные жители начали уходить и что украинские силы могут держать несколько сотен мирных жителей в «заложниках».

Ранее он говорил, что от 300 до 400 украинских боевиков окружили территорию завода вместе с мирными жителями.

Ранее Гидаи заявил, что российские войска захватили большую часть города, несмотря на то, что Украина взяла под свой контроль азотный завод.

Генштаб ВСУ сообщил в Facebook, что украинские силы отразили атаку российских войск на три небольших населенных пункта северо-западнее Славянска в Донецкой области, при этом бои продолжаются в четвертом населенном пункте области, а также на востоке страны. Город.

Губернатор области Павел Кириленко заявил, что российские удары привели к отключению электроэнергии в двух крупнейших подконтрольных Украине городах Донецка, Краматорске и Славянске.

В коротком видеообращении поздно вечером в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока «в Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои», украинская армия постепенно освобождает земли к западу в Херсонской области, а также добилась определенных успехов в Запорожье.

«Мы обязательно выиграем эту войну, начатую Россией», — заявил он сегодня на конференции в Сингапуре по видеосвязи. «Будущие правила этого мира определяются на полях сражений Украины». Читать далее

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Украина призвала к быстрой доставке тяжелых вооружений с Запада, чтобы переломить ход войны, заявив, что у российских войск как минимум в 10 раз больше артиллерийских орудий.

Украинские силы оказались более устойчивыми, чем ожидалось, но в пятничном отчете базирующегося в США Института изучения войны говорится, что, хотя они используют свои последние запасы оружия и боеприпасов советской эпохи, им потребуется последовательный Запад. Поддержите переход на новые западные поставки и системы.

Местный житель с детьми едет на велосипеде по пустой улице на фоне клубов дыма после обстрела на фоне нападения России на Украину в городе Лищанск, Луганская область, Украина, 10 июня 2022 года. REUTERS/ Александр Ратошняк READ Числикский фестиваль | Новости, спорт, вакансии Читать далее

Эффективный артиллерийский обстрел «будет играть все более решающую роль в в основном статических боях на востоке Украины», говорится в сообщении института.

Европейские переговоры

А немецкая газета Bild am Sonntag сообщила в субботу со ссылкой на источники во французском и украинском правительстве, что канцлер Германии Олаф Шульц поедет в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом G7 в конце июня. . Читать далее

Представитель правительства Германии сообщил агентству Рейтер, что они не могут подтвердить эту новость, а Елисейский дворец в Париже отказался ее подтвердить. Итальянское правительство не сразу ответило на запрос о комментариях.

Ни один из трех лидеров не ездил в Киев после российского вторжения. Макрон стремился поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и некоторые страны Восточной Европы и Балтии считают, что эта позиция подрывает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть его к переговорам.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Зеленскому во время визита в Киев в субботу, что заключение Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в Евросоюз будет готово к концу следующей недели. Читать далее

Все 27 правительств ЕС должны будут согласиться на предоставление Украине статуса кандидата, после чего состоятся обширные переговоры о необходимых реформах, прежде чем будет рассмотрен вопрос о членстве Киева.

Ссылаясь на скептиков в отношении заявки Украины на вступление в Европейский Союз, Зеленский сказал, что сохранение Украины вне блока будет работать против Европы. Он охарактеризовал свои переговоры с фон дер Ляйен как «очень продуктивные» и добавил: «Предстоят более важные переговоры, и я надеюсь, что на следующей неделе они будут плодотворными с европейскими лидерами».

Нехватка зерновых

Конфликт между Украиной и Россией, двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна, вышел далеко за пределы Украины.

Организация Объединенных Наций заявила в пятницу, что еще до 19 миллионов человек в мире могут столкнуться с хроническим голодом в следующем году из-за сокращения экспорта пшеницы и других продуктов питания.

Заместитель министра сельского хозяйства Украины заявил в субботу, что до 300 000 тонн зерна могли храниться на складах в черноморском порту Николаев, который, по словам Киева, был разрушен российской бомбардировкой на прошлой неделе. Читать далее

Турция добивалась соглашения, чтобы Украина могла возобновить поставки из портов Черного моря, на долю которых приходилось 98% ее довоенного экспорта зерна и масличных культур. Но Москва говорит, что Киев должен обезвредить мины, а Украина говорит, что ей нужны гарантии безопасности, чтобы они не оставались незащищенными. Читать далее

Битва за Северодонецк напомнила о неделях бомбардировок южного портового города Мариуполя, который превратился в руины до того, как в прошлом месяце был захвачен российскими войсками.

Москва приступила к расширению своего контроля в восточной части Донбасса, где пророссийские сепаратисты уже контролировали участки территории с 2014 года, после того как они были вынуждены свернуть цели своей более масштабной первоначальной кампании.

Он описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» Украины. Киев и его союзники описывают это как агрессивную, неоправданную войну с целью захвата территории.

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Дополнительный репортаж Натальи Зенец и Макса Хундера. Монтаж Ангуса МакСвана и Джонатана Отиса

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