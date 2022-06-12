Украина заявляет, что по-прежнему контролирует Северодонецкий завод, на котором живут сотни людей.

Россия атакует Северодонецк в восточном направлении

Губернатор заявил, что взрыв привел к пожару на химзаводе

Украина призвала Запад как можно скорее поставить больше тяжелого вооружения

Киев (Рейтер) — В Северодонецке вспыхнули ожесточенные бои, но губернатор региона заявил, что Украина по-прежнему удерживает промышленную зону и химический завод в восточном городе, где сотни мирных жителей укрываются от постоянных российских бомбардировок.

В субботу поддерживаемая Россией группа сепаратистов заявила, что от 300 до 400 украинских боевиков оказались в ловушке на азотном заводе.

Губернатор Сергей Гайдай ранее признал, что российские силы в настоящее время контролируют большую часть небольшого городка в Луганской области, и сказал, что российская бомбардировка станции спровоцировала крупный пожар после разлива нефти. Неизвестно, продолжался ли пожар в воскресенье. Читать далее

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В соседней с западом Донецкой области российские СМИ сообщили о возможности увидеть огромное облако дыма после взрыва в городе Авдеевка, где находится еще один химический завод. Читать далее

Северодонецк стал эпицентром борьбы на востоке Украины за контроль над Донбасским промышленным округом, состоящим из Луганской и Донецкой областей. Недели боев опустошили части города, и это было одно из самых кровопролитных сражений с тех пор, как 24 февраля началось завоевание Москвы.

Вынудив Москву свернуть свои первоначальные цели кампании, включая вывод войск, которые угрожали Киеву, Москва обратилась к расширению своего контроля в Донбассе, где пророссийские сепаратисты контролируют часть территории с 2014 года.

Путин описывает вторжение как «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» Украины. Киев и его союзники описывают это как агрессивную, неоправданную войну с целью захвата территории.

Украина сообщила, что около 800 человек прятались в укрытиях под азотным заводом, в том числе сотрудники и жители города.

«Никто не может сказать, есть ли и сколько жертв за последние 24 часа в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои», — сказал Гайдай в приложении для обмена сообщениями Telegram в воскресенье.

«Да, люди постоянно находились в укрытиях, но русские часами обстреливали жилые кварталы, применяя крупнокалиберную артиллерию», — сказал он. «Все сейчас хотят эвакуироваться, наверное, но пока такой возможности нет»,

В Лисичанске — городе-побратиме Северодонецка через реку Донец — в результате российской бомбардировки погибла женщина, были разрушены четыре дома и торговый центр.

К югу и юго-западу от Северодонецка российские силы обстреляли из минометов и артиллерии ряд населенных пунктов, говорится в ежедневной сводке Генштаба Украины.

Но она сказала, что украинские силы отразили попытки русских продвинуться в некоторые населенные пункты.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Украина устойчива, нуждается в поддержке

Украина, плохо вооруженная, обратилась к Западу с призывом ускорить поставки тяжелого вооружения, в том числе ракетных систем, чтобы переломить ход войны.

Украинские силы оказались более устойчивыми, чем ожидалось, но базирующийся в США Институт изучения войны заявил, что, поскольку они используют свои последние запасы оружия и боеприпасов советской эпохи, им потребуется постоянная поддержка Запада.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в субботу в результате обстрелов со стороны России погибли двое мирных жителей, по меньшей мере 10 получили ранения.

В северо-восточном городе Харькове несколько учеников вернулись в свою разрушенную школу, чтобы провести концерт, потанцевать и сфотографироваться на руинах.

Немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники во французском и украинском правительстве сообщила, что перед саммитом G7 в конце июня Киев посетят канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Читать далее

Никто из троих не ездил в Киев после российского вторжения. Макрон стремился поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и некоторые страны Восточной Европы и Балтии считают, что эта позиция подрывает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть его к переговорам.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заключение Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в Евросоюз будет готово на следующей неделе. Читать далее

Все 27 правительств ЕС должны будут согласиться на предоставление Украине статуса кандидата, после чего будут проведены обширные переговоры о необходимых реформах, прежде чем можно будет рассмотреть вопрос о членстве страны.

Владимир Терш, губернатор Тернопольской области на западе Украины, заявил в субботу вечером, что российский авиаудар был нанесен по району города Чорков. Российские самолеты не наносили ударов по этому району с начала апреля. Мэр Чорткев призвал всех жителей оставаться в приютах.

Российские информационные агентства сообщили, что российские власти начали выдачу двух российских паспортов в двух оккупированных украинских городах — Херсоне и Мелитополе. Неизвестно, сколько было распределено.

Министр обороны Китая Вэй Фэнъи, выступая на азиатской конференции по безопасности в Сингапуре, призвал все стороны продолжать мирные переговоры.

«Китай привержен содействию мирным переговорам. Китай поддерживает переговоры между Россией и Украиной. Мы также надеемся, что США и НАТО проведут переговоры с Россией, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня», — сказал Вэй.

Китай отказался называть действия России вторжением и заявляет, что санкции не решат проблему.

Отвечая на вопрос, Вэй сказал, что Китай никогда не оказывал России никакой обычной поддержки. Однако данные указывают на увеличение закупок российской нефти.

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(Отчетность Натальи Зенец и Макса Хандера) Дополнительные сообщения офисов Reuters; Авторы Ким Кугл, Эдмунд Блэр, Фрэнсис Керри и Дэвид Бронстром; Под редакцией Джонатана Отиса и Уильяма Малларда

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