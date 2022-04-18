Украина заявляет, что Россия начала вторжение на восток и убила мирных жителей; 7 умерли во Львове

Украина заявила, что во Львове обстреляли гражданский автосервис

Россия заявила, что разбомбила сотни военных целей

Украинские боевики держат позиции в Мариуполе

Командир Мариуполя просит Папу Римского помочь спасти жизни

Львов/Киев (Киев) (Рейтер) — Украина заявила в понедельник, что Россия начала новое наступление на востоке, в то время как в результате ракетного удара России во Львове погибли семь человек, это первые жертвы среди гражданского населения в западном городе, расположенном в 60 км. ) из Польши.

Украинские официальные лица заявили, что в результате российского обстрела в понедельник на востоке Донецкой области погибли четыре человека, а в Харькове в результате обстрела стадиона возле жилого дома погибли мужчина и женщина. Прочитайте больше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что российские войска начали «битву за Донбасс» после того, как высокопоставленные официальные лица заявили, что Москва начала новое наступление на большей части восточного фланга Украины. Прочитайте больше

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«Очень большая часть всей российской армии сейчас сосредоточена на этом наступлении», — сказал он, добавив: «Независимо от того, сколько российских войск они отправят туда, мы будем сражаться. Мы будем защищаться».

Ранее украинский силовик Алексей Данилов сообщил, что в понедельник утром российские силы попытались прорвать оборону Украины «почти вдоль линии соприкосновения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях».

Начальник штаба Зеленского Андрей Ермак назвал это «вторым этапом войны» и заверил украинцев, что их силы смогут отразить нападение. «Поверьте, наша армия очень мощная», — сказал он. Прочитайте больше

Максим Козицкий, губернатор Львова, сообщил, что, согласно первоначальным сообщениям, там было четыре забастовки, три из них на складах, которые не использовались армией, и одна на автосервисе.

«Это был варварский удар по станции техобслуживания, это полностью гражданский объект», — заявил он на пресс-конференции.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что самому молодому погибшему было 30 лет. Он добавил, что в результате взрыва также были ранены 11 человек и выбиты окна в гостинице, где размещаются эвакуированные из других регионов страны. Прочитайте больше

«У семи мирных людей есть планы на жизнь, но сегодня их жизнь остановилась», — сказал он.

Вдохновленная украинским сопротивлением на севере, Москва переориентировала свое наземное наступление на две восточные провинции, известные как Донбасс, и нанесла дальние удары по другим целям, включая столицу Киев.

Губернатор Харьковской области заявил, что власти продолжают эвакуацию людей из двух районов, где ожидаются боевые действия.

Минобороны России заявило, что прошлой ночью нанесло удары по сотням военных объектов на Украине. В сообщении говорится, что ракетами воздушного базирования уничтожено 16 военных объектов в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Николаевском порту на юге и востоке Украины.

Она добавила, что ВВС России нанесли удары по 108 районам сосредоточения украинских сил, а российская артиллерия поразила 315 украинских военных объектов. Прочитайте больше

Обучение гаубице

Дым поднимается после военных ударов по мере продолжения наступления России на Украину во Львове, Украина, 18 апреля 2022 года. REUTERS/Roman Baluk Прочитайте больше

Западные столицы и Киев обвиняют президента России Владимира Путина в необоснованной агрессии.

Россия отрицает, что наносила удары по гражданским лицам в так называемой спецоперации по разоружению Украины и ликвидации опасных националистов. Украина отвергает то, что она называет свидетельством зверств, заявляя, что они были организованы Украиной, чтобы подорвать мирные переговоры.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив помощь, включив в нее тяжелую артиллерию в преддверии ожидаемого более широкого наступления России на востоке Украины.

Военные США рассчитывают начать обучение украинцев обращению с гаубицами в ближайшие дни, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, добавив, что учения пройдут за пределами Украины. Прочитайте больше

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что его диалог с Путиным прекратился после обнаружения массовых убийств в Украине. Прочитайте больше

‘Ад на земле’

Россия пытается взять под полный контроль юго-восточный портовый город Мариуполь, который находится в осаде уже несколько недель и может стать огромным стратегическим призом, связывающим территорию, удерживаемую пророссийскими сепаратистами на востоке, с аннексированным Москвой регионом Крым. 2014.

Майор Сергей Волина, командир 36-й бригады морской пехоты Украины, которая все еще воюет в Мариуполе, обратился за помощью в письме к Папе Франциску, в котором он сказал, что женщины и дети оказались в ловушке среди бойцов в городском распятии.

«Вот как выглядит ад на земле… Пора помогать не только молитвой. Спасите наши жизни от рук дьявола», — говорится в сообщении, согласно выдержкам, опубликованным послом Украины в Ватикане в Twitter.

Как сообщил в понедельник городской совет, по меньшей мере 1000 мирных жителей прячутся в подземных бункерах под массивным металлургическим заводом «Азовсталь». Прочитайте больше

На видео- и аудиозаписи видны взрывы и клубы дыма от сталелитейных заводов, в которых есть бесчисленное количество зданий, доменных печей и железных дорог.

«Азовсталь» — главный оставшийся опорный пункт украинских сил в Мариуполе. Среди защитников города были украинская морская пехота, моторизованные бригады, бригада Национальной гвардии и полк «Азов» — ополчение, созданное крайне правыми националистами, которое позже было включено в состав Национальной гвардии.

Денис Прокопенко, подполковник батальона «Азов», рассказал в видеопосте в Telegram, что, находясь на металлургическом заводе, российские и сепаратистские силы забрасывали противофортификационные гранаты и взрывали территорию ракетами и другим вооружением, в том числе с кораблей. «Зная, что здесь есть гражданские лица».

Украинский министр заявил, что российское вторжение повредило или уничтожило до 30 процентов украинской инфраструктуры на сумму 100 миллиардов долларов, добавив, что восстановление может быть осуществлено в течение двух лет с использованием замороженных российских активов для ее финансирования. Прочитайте больше

В понедельник Организация Объединенных Наций заявила, что число погибших среди гражданского населения в войне превысило 2000 человек и достигло 2072 человек по состоянию на полночь 17 апреля с момента начала российского вторжения 24 февраля.

Около 4 миллионов украинцев бежали из страны.

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Освещение журналистами Reuters в Киеве и Львове; Дополнительная отчетность офисов Reuters по всему миру; Авторы Александры Хадсон, Кейта Вейра и Дэвида Бронстрома; Монтаж Эдмунда Блэра, Ника МакФи и Синтии Остерман.

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