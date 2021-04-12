Украина заявляет, что Россия перебросила 80 тысяч военнослужащих к границе и в Крым, а Путин не будет говорить

Москва – Правительство Украины заявило в понедельник, что просьбы президента Владимира Зеленского поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным о Эскалация конфликта на востоке Украины Было проигнорировано. В Москве отказались получать какие-либо запросы из Киева о таких переговорах.

Напряженность в отношениях между двумя соседями неуклонно нарастала в течение нескольких недель, стычки усиливаются на востоке Украины – регионе, охваченном конфликтом с тех пор, как Россия впервые поддержала там украинских сепаратистов семь лет назад. Путин сделал Отправить тысячи войск Ближе к украинской границе в последнее время вызывает озабоченность политиков США и Евросоюза.

«Конечно, администрация президента попросила поговорить с Владимиром Путиным. Мы еще не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – заявила Reuters в понедельник пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она сообщила агентству «Интерфакс», что запрос о переговорах был отправлен 26 марта после того, как четыре украинских солдата были убиты в результате бомбардировки востока страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что «за последние несколько дней не получал никаких запросов».

Мендель сказал, что Россия сосредоточила более 40 000 военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 000 в Крыму, районе, который Путин в одностороннем порядке аннексировал от Украины и объявил Россией в 2014 году.



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Мендель сказал, что Зеленский на этой неделе поедет в Париж для переговоров о действиях России и эскалации конфликта в районе Донбасса на востоке Украины, сообщает Reuters.

Нынешняя эскалация также увеличивает напряженность в американо-российских отношениях. Министр иностранных дел Энтони Блинкен предупредил Россию о боевых действиях и обвинил армию Путина в том, что она сосредоточила больше сил у украинской границы, чем когда-либо с 2014 года.

Блинкин сказал в интервью в конце недели: «Президент Байден очень четко дал понять: если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, это будет стоить дорого, и будут последствия».

Кремль заявил, что российские и украинские политические советники работают над организацией возможного нового раунда переговоров в рамках так называемой нормандской формулы – многостороннего диалога с участием лидеров Франции и Германии.

Министр обороны Германии Ангрет Крамп-Каренбауэр в понедельник призвал Москву заявить о своих намерениях в регионе, заявив, что, если правительству Путина нечего скрывать, оно может легко объяснить, почему были перемещены войска.

Манфред Вебер, видный член Европейского парламента от Германии, охарактеризовал наращивание российских войск как испытание для Запада, предупредив, что, если ситуация продолжит обостряться, Москва должна столкнуться с новыми санкциями.

«Ответ должен быть ясным и трудным», – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит свои войска в охваченном войной восточном Донбассе 9 апреля 2021 года на фоне растущей напряженности, которая вызвала опасения по поводу возобновления крупномасштабных боевых действий между украинскими и поддерживаемыми Россией силами. Пресс-служба Президента Украины через AP



В интервью CNN, посещая свои войска на передовой, Зеленский сказал, что Украине «нужно больше, чем просто слова» в поддержке Вашингтона и других европейских союзников, чтобы противостоять России.

Кремль неоднократно заявлял, что российские вооруженные силы пользуются свободой передвижения по территории страны по своему усмотрению, и что передвижения войск вблизи украинской границы – учения, по мнению Москвы, – не представляют угрозы.

На прошлой неделе Путин обвинил Украину в совершении «опасных провокаций» в районе Донбасса на востоке Украины. Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после того, как Путин поддержал сепаратистов в регионе и впервые захватил Крым в 2014 году. Кремль настаивает на том, что его поддержка сепаратистов ограничивается политической и гуманитарной поддержкой, но Запад уже давно обвиняет Путина в отправке вооруженные силы и техника.



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Семилетний конфликт между пророссийскими повстанцами и украинским правительством унес более 13 000 жизней. В воскресенье украинские военные сообщили об еще одной гибели – якобы в результате артиллерийского обстрела поддерживаемых Россией боевиков был убит солдат.

В минувшие выходные официальный представитель Кремля Песков заявил, что дальнейшие мирные переговоры не могут проводиться до выполнения условий, предусмотренных Минскими мирными соглашениями. Минские договоренности, достигнутые в ходе переговоров 2015 года в соседней Беларуси, положили конец самым ужасным боевым действиям на Донбассе, но полное соглашение не было выполнено полностью.

С тех пор мирные переговоры зашли в тупик, а Россия и Украина не смогли найти новых точек соприкосновения.