Украинские силы, похоже, близки к тому, чтобы вернуть подконтрольный России город Крыму в Луганской области, поскольку на востоке и юге страны продолжаются ожесточенные бои.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что боевики в части города, контролируемой российским командованием, были вынуждены отступить в Робежный, город в нескольких милях к юго-востоку, в результате военного давления со стороны Украины.

«Русские понимают, что если они потеряют Кремину, вся их линия обороны рухнет», — написал Хейдей в приложении для обмена сообщениями Telegram во вторник. Российским оккупационным силам удалось выстроить очень сильную оборону за месяц, даже чуть больше. Они привозят туда огромное количество резервов и снаряжения. Они постоянно пополняют свои силы.

Рейнджер не смог самостоятельно подтвердить события на поле боя.

Взятие Кремины и близлежащего Сватово может открыть Киеву возможность начать наступление на два города Северодонецк и Лисичанск. Украина Потерялся летом.

Ожесточенные бои продолжаются без каких-либо признаков предстоящих мирных переговоров.

Поздно вечером в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев должен принять требования Москвы «разоружить, разоружить», иначе он потерпит поражение на поле боя.

Высказывания Лаврова показывают, что Кремль не намерен отказываться от своих крайних целей по смене режима на Украине, несмотря на заявления Владимира Путина в воскресенье о том, что Россия готова к переговорам о прекращении войны.

В своем ежедневном военном заявлении во вторник министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы продолжают сосредоточивать свои усилия на взятии под контроль города Бахмут в Донецкой области.

Российские солдаты вместе с бойцами Особой военной группы Вагнера с июля пытались захватить Бахмут, после того как вышли на окраину города.

Бахмут был в значительной степени разрушен после почти пяти месяцев боев и упоминается обеими сторонами как «Бахмутская мясорубка».

Бахмутская битва — важное испытание для головы Вагнера. Евгений Пригожин, который, как полагают, завербовал тысячи русских заключенных, чтобы штурмовать город. Пригожин ранее критиковал министерство обороны России за действия на Украине и хвалил Вагнера как самую боеспособную боевую силу страны.

На видео, опубликованном в понедельник, якобы снятом недалеко от Бахмута, которое добавит слухов о напряженности внутри российских войск, видно, как двое солдат явно оскорбляют начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

«Ты… дьявол проклятый. Нам не с чем воевать, у нас нет снарядов», — сказал один из мужчин.

The Guardian не смогла провести независимую проверку отснятого материала, но когда российские журналисты спросили о видео, Пригожин, по-видимому, выразил одобрение действиям солдат, заявив, что он прилетел в Бахмут, чтобы встретиться с ними.

Судя по всему, высшее военное руководство страны, ребята попросили передать вам, сказал Пригожин в заявлении, что когда сидишь в теплом кабинете, проблемы фронта плохо слышно.

В прошлый четверг Украина заявила, что Россия «перевела» часть своих самолетов из аэропорта Энгельса. который, по словам Москвы, был сбит украинским беспилотником Накануне погибли трое российских солдат.

«После известных событий вчерашнего дня мы видим, что там дислоцируются самолеты, то есть стратегическая авиация… Конечно, какое-то количество самолетов еще есть, но многие из них уже переброшены на разные аэродромы, Об этом заявил пресс-секретарь командования ВВС полковник Юрий Игнат.Украинский для украинских СМИ.

В другом месте российские спецслужбы заявили, что «заклеймили» четырех украинских солдат, которые выполняли разведывательную миссию в Брянской области на юге России, недалеко от границы с Украиной. Если инцидент подтвердится, это высветит продолжающуюся деятельность украинских диверсантов на территории России.

С начала войны ряд военных объектов, в том числе нефтебазы и склады оружия, пострадали после того, как в них возник пожар. Киев публично не признает нападения внутри России, но ранее приветствовал такие инциденты как возмездие.

Также во вторник Путин завершил свой двухдневный «неформальный саммит» в Санкт-Петербурге с главами Содружества Независимых Государств, возглавляемой Москвой группы бывших советских государств, наградив восемь лидеров золотыми кольцами.

Встреча состоялась на фоне растущего беспокойства между российским президентом и остальной частью блока СНГ, поскольку страны стремились дистанцироваться от завязшей войны Москвы.