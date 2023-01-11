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Украина заявляет, что шахтерский город устойчив к российской атаке | спортивный

11 января, 2023
Boleslava Sokolova

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