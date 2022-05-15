Украина Зеленский дерзок, когда Россия уходит из Харькова

Киев, Украина (AP) — После победы его страны на конкурсе «Евровидение» дерзкий президент Украины Владимир Зеленский пообещал рано утром в воскресенье провести песенный конкурс в осажденном Мариуполе, который почти полностью находится в руках России, независимо от могущественной группировки. сторонников. Несколько сотен украинских бойцов, которые продолжают держаться на сталелитейном заводе.

Украинский калушский оркестр победил Народный конкурс с ее песней «Стефания», которая стала популярным гимном среди украинцев. Во время войны ее победа подняла боевой дух.

«Наша смелость завораживает мир, наша музыка покоряет Европу», — написал Зеленский в Facebook. «В следующем году Украина будет принимать Евровидение!»

Во время парада группа восторженно призвала помочь бойцам, которые все еще находятся на металлургическом заводе «Азовсталь» в приморском городе, и «однажды» соревнования пройдут «в Мариуполе, Украина», — сказал Зеленский.

Оптимистичные слова президента прозвучали на фоне вывода российских войск из Харькова, второго по величине города страны, после нескольких недель бомбардировок, и российские войска продолжают вести изнурительные бои. В самом сердце восточного промышленного региона страны, Донбасса.

Министерство обороны Великобритании заявило в своем ежедневном отчете разведки, что Россия, вероятно, потеряла треть наземных боевых сил, которые она ввела в бой в феврале, и продолжает страдать от «постоянно высокого уровня истощения», не имея при этом каких-либо значительных территориальных завоеваний за прошлые годы. месяц. Воскресенье.

«Российское наступление на Донбасс утратило темп и значительно отстает от графика», — говорится в сообщении министерства в Twitter, добавив, что силы испытывают «сохраняющийся низкий моральный дух и низкую боеспособность».

«В нынешних условиях маловероятно, что Россия значительно ускорит темпы своего продвижения в течение следующих 30 дней», — заявили в министерстве.

Во Львове ранним утром в воскресенье российская ракета поразила «объекты военной инфраструктуры», но оперативной информации о погибших или раненых не поступало, сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Россия наносит удары по железнодорожным объектам и другой жизненно важной инфраструктуре во Львове и вокруг него, который находится недалеко от польской границы и который был главными воротами для оружия, поставляемого НАТО.

Западные официальные лица заявили, что, несмотря на атаки, они не оказали ощутимого влияния на способность Украины пополнять запасы своих сил.

Украинские военные заявили, что сейчас, когда российские войска выводятся из Харькова на северо-востоке, Москва теперь сосредоточилась на охране путей снабжения, одновременно обстреливая из минометов, артиллерии и авиации восточную часть Донецка, пытаясь истощить украинские силы и разрушить укрепления.

Российские силы контролируют подковообразный участок территории в Донецкой и Луганской областях Украины, которые составляют Донбасс, приграничный регион, где Украина с 2014 года ведет войну с поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

На юге Донбасса порт Мариуполь на Азовском море теперь в значительной степени находился под контролем России, за исключением нескольких сотен военнослужащих, оставшихся на сталелитейном заводе.

Сообщалось, что колонна из 500–1000 автомобилей с гражданскими лицами за пределами города смогла добраться до подконтрольного Украине города Запорожье в субботу, а вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что власти ведут переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых солдат на сталелитейных заводах. .

Не сумев захватить Киев после вторжения 24 февраля, президент России Владимир Путин переключил свое внимание на восток, на Донбасс, стремясь окружить более опытные и лучше оснащенные украинские силы и захватить территорию, все еще находящуюся под контролем Украины.

Воздушные удары и артиллерийские обстрелы делают перемещение журналистов на восток слишком опасным, что затрудняет получение полной картины боевых действий. Но, судя по всему, он двигался вперед и назад без серьезных прорывов с обеих сторон.

Россия захватила некоторые села и города Донбасса, в том числе Робыжный, в котором до войны проживало около 55 000 человек.

Зеленский сказал, что украинские силы также добились прогресса на востоке, отвоевав за последний день шесть городов или сел. В своем вечернем выступлении в субботу он сказал, что «ситуация в Донбассе по-прежнему очень сложная» и что российские силы «по-прежнему пытаются выйти победителем хотя бы в какой-то степени».

«Шаг за шагом мы вынуждаем население покинуть территорию Украины», — сказал Зеленский.

Город Харьков, расположенный недалеко от российской границы и всего в 80 км к юго-западу от российского города Белгорода, уже несколько недель подвергается интенсивным бомбардировкам. Этот в основном русскоязычный город с довоенным населением в 1,4 миллиона человек был главной военной целью в начале войны, когда Москва надеялась захватить и контролировать крупные города.

Губернатор области Олег Сенегубов сообщил в мессенджере Telegram, что за последние сутки бомбовых ударов по Харькову не было.

Он добавил, что Украина начала контратаку возле Изюма, города в 125 км к югу от Харькова, который Россия контролирует как минимум с начала апреля.

Путин оправдал войну на Украине, утверждая, что это был ответ на расширение НАТО в Восточную Европу.

Но вторжение заставило другие страны на фланге России опасаться, что они могут стать следующими, и на прошлой неделе президент и премьер-министр Финляндии заявили, что они предпочли бы стремиться к членству в НАТО. Ожидается, что в воскресенье официальные лица Швеции объявят о своем решении подавать ли заявку на вступление в западный военный альянс.

В телефонном разговоре в субботу Путин проинформировал об этом президента Финляндии Саули Ниинистё. Что угроз безопасности Финляндии нет и вступление в НАТО будет «ошибкой» и «негативно скажется на российско-финляндских отношениях».

Возможные заявки на скандинавские страны были поставлены под сомнение В пятницу, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «не имеет благоприятного мнения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен был встретиться со своими коллегами из НАТО, в том числе с министром иностранных дел Турции, в эти выходные в Германии.

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Есика Фиш в Бахмуте, Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Елена Бекаторос в Одессе, Джилл Лоулесс в Лондоне и другие сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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