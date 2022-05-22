Украина исключает режим прекращения огня из-за боевых действий на Донбассе

Украина исключает прекращение огня и уступки

Россия начала атаку в Луганске

Россия остановила подачу газа в Финляндию из-за спора об оплате

Президент Польши выступил с обращением к Верховной Раде в воскресенье

(Рейтер) — Украина исключила прекращение огня или уступки Москве, поскольку Россия активизировала наступление в восточном Донбассе и прекратила поставки газа в Финляндию, поскольку президент Польши Анджей Дуда готовится выступить в украинском парламенте в воскресенье.

После прекращения нескольких недель сопротивления последних украинских боевиков в стратегическом юго-восточном городе Мариуполе Россия начинает крупное наступление в Луганской области, одной из двух областей Донбасса.

Поддерживаемые Россией сепаратисты уже контролировали участки территории в Луганской области и соседней Донецкой области до вторжения 24 февраля, но Москва хочет захватить последнюю оставшуюся территорию Донбасса, контролируемую Украиной.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Ситуация в Донбассе очень сложная», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном выступлении. Он сказал, что российская армия пыталась атаковать города Славянск и Северодонецк, но украинские силы блокировали их продвижение.

Советник Зеленского Михайло Подолак исключил согласие на прекращение огня и заявил, что Киев не примет никакого соглашения с Москвой, которое включало бы территориальные уступки. Он сказал, что идти на уступки контрпродуктивно для Украины, потому что Россия будет реагировать более решительно после любой паузы в боевых действиях. Прочитайте больше

«Война не остановится (после уступок). Она остановится на какое-то время», — сказал Подоляк, главный переговорщик от Украины, в интервью Рейтер в хорошо охраняемом офисе президента. «Они начнут новую атаку, которая будет более кровавой и обширной».

Последние призывы к немедленному прекращению огня исходили от министра обороны США Ллойда Остина и премьер-министра Италии Марио Драги. Прочитайте больше

Окончание боев в Мариуполе, крупнейшем городе, захваченном Россией, принесло президенту России Владимиру Путину редкую победу после серии неудач за почти три месяца боев.

Россия заявила, что в пятницу сдались последние украинские силы, засевшие на огромном сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Прочитайте больше

Полный контроль над Мариуполем дает России контроль над наземным маршрутом, соединяющим Крым, захваченный Москвой в 2014 году, с материковой частью России и регионами восточной Украины, контролируемыми пророссийскими сепаратистами.

Украинские силы в подконтрольных сепаратистам Луганской и Донецкой областях заявили в субботу, что за последние 24 часа они отразили девять атак и уничтожили пять танков и 10 других бронетранспортеров.

Украинцы сообщили в своем посте в Facebook, что российские войска использовали авиацию, артиллерию, танки, ракеты, минометы и реактивные снаряды по всей линии фронта для нападения на гражданские здания и жилые районы. По их данным, в Донецкой области погибли не менее семи человек.

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что Россия задействует в этой атаке машины поддержки танков БМП-Т «Терминатор». Министерство заявило, что, поскольку для подразделения, которое уже понесло тяжелые потери в ходе неудавшейся попытки штурма Киева, имеется всего 10 человек, это вряд ли окажет значительное влияние.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские войска разрушили мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лыщанском. В мессенджере Telegram он сообщил, что бои идут на окраине Северодонецка с утра до ночи.

Северодонецк и его близнец Лисичанск через реку Северский Донец составляют восточную часть удерживаемого Украиной анклава, который Россия пытается обойти с середины апреля после того, как ей не удалось захватить Киев.

газовый спор

Российская государственная газовая компания «Газпром». (ГАЗП.ММ)Он заявил, что прекратил экспорт газа в Финляндию, которая отклонила требования Москвы платить рубли за российский газ после того, как западные страны ввели санкции в связи с вторжением. Прочитайте больше

Финляндия и Швеция в среду подали заявку на вступление в военный союз НАТО. Прочитайте больше

Финский оптовый поставщик газа Jassum, правительство Финляндии и отдельные компании-потребители газа в Финляндии заявили, что готовы перекрыть российские потоки.

Большинство европейских контрактов на поставку заключаются в евро или долларах. В прошлом месяце Москва отключила газ Болгарии и Польше после того, как они отказались выполнять новые условия.

Западные страны также активизировали поставки оружия в Украину. В субботу Киев получил еще один большой импульс, когда президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении почти 40 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи. Прочитайте больше

Москва заявляет, что западные санкции, наряду с поставками оружия Киеву, представляют собой «войну по доверенности» США и их союзников. Тысячи людей были убиты в Украине в войне, которая заставила миллионы людей покинуть свои дома и разрушила города.

Зеленский сказал, что подчеркнул важность дополнительных санкций против России и открытия украинских портов в телефонном разговоре с Драги в субботу.

Офис Дуды, который встречался с Зеленским в Киеве в прошлом месяце, заявил, что он является первым иностранным лидером, который лично обратился к парламенту после вторжения.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные репортажи Натальи Зенец, Макса Хандера и Тома Палмфорта в Киеве и Дэвида Янггрина в Оттаве и Лидии Келли в Мельбурне и офисах Рейтер, написанные Мадлен Чемберс, Ричардом Болейном и Дойной Чиако; Монтаж Ник Зимински и Джерри Дойл

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.