Украина и Иран требуют свободы контроля над Берлинским кинофестивалем

БЕРЛИН (Рейтер) — Документальный портрет президента Украины Владимира Зеленского, снятый Шоном Пенном во время вторжения России в Украину год назад, станет одним из заголовков на Берлинском кинофестивале в следующем месяце, где Стивену Спилбергу будет вручена награда за жизненные достижения.

Объявляя в понедельник окончательный график съемок, арт-директор Карло Чатриан сказал, что режиссеры Бен и Аарон Кауфман уже были в Киеве на съемках фильма «Супердержава», когда российские танки пересекли украинскую границу, развязав крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

«Берлинале состоится ровно через год», — сказал Чатриан. «А Берлин, наверное, важнее других мест, потому что мы близки к Украине, потому что в Берлине живут украинцы».

«Берлинале, уходящий корнями в вооруженный анклав Западного Берлина на линии фронта холодной войны, позиционирует себя как откровенно политический фестиваль. 73-е издание будет посвящено битвам за свободу в Украине и Иране», — сказал Чатриан, показав десятки фильмов. . из обеих стран и вокруг них.

По словам Чатриана, 18 фильмов, показанных на конкурсе, тематически связаны с их увлеченностью мелодрамой и любовью, от «Когда-нибудь мы расскажем друг другу» Эмили Атеф об опасности и насилии подростковой любви до «Мальчика-дискотеки» Джакомо Аббруццезе о белорусском кто вступает во Французский Иностранный легион.

«Мы не выбираем мелодраму, — сказал Чатриан. Мы выбираем фильмы, потому что они резонируют с нами.

Конкурс также предоставит место для анимации с японским фильмом Судзумэ Макото Синкай, которого Чатриан назвал «поэтом юности». Фильм, описанный как путешествие по японскому архипелагу, выделяется своим смелым колоритом.

Берлинале, ставший домом для одного из мировых центров гей-культуры, продолжит поднимать вопросы пола и идентичности, которые занимали жюри в последние годы, а в этом году председательствует американская актриса Кристен Стюарт.

Орландо, Моя политическая биография, Пол Б. Пресиадо не участвует в главном конкурсе и описывает, как Орландо пишет письмо Вирджинии Вульф, автору одноименного романа, в котором сообщает ей, что созданный ею персонаж, меняющий пол, теперь существует в реальной жизни.

(Отчетность Томаса Эскритта); Под редакцией Фрэнка Джека Дэниела

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