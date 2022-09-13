Украина и Россия заинтересованы в Запорожской безопасной зоне, заявил глава МАГАТЭ

ВЕНА, 12 сен (Рейтер) — Украина и Россия заинтересованы в предложении наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности о создании безопасной зоны вокруг контролируемой Россией Запорожской АЭС, заявил в понедельник глава наблюдательного органа Рафаэль Крози.

Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле территории крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Грасси призвал к немедленному прекращению обстрелов и установлению более формальной «зоны ядерной безопасности и защиты» вокруг станции.

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Российский бронированный вездеход припаркован возле Запорожской атомной электростанции во время визита экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время украинско-российского конфликта возле Энергодара в Запорожской области, Украина, 1 сентября 2022 года. REUTERS/Александр Ермоченко/Архивное фото

«Я вижу признаки того, что они заинтересованы в этой сделке», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ходе переговоров по зоне с Россией и Украиной. «Я вижу, что две стороны взаимодействуют с нами, задают вопросы, задают много вопросов».

Обсуждаемые вопросы включают радиус зоны и роль персонала МАГАТЭ, сказал Крочи. В настоящее время на заводе работают два сотрудника МАГАТЭ, и агентство продолжает укреплять там свое присутствие.

На вопрос, относится ли его предложение к прекращению огня, а не к выводу всей военной техники или личного состава, Крочи сказал, что предложит прекращение огня.

«Это включает в себя это. Это может включать в себя другие вещи», — сказал он, добавив: «В основном это не будет включать в себя какие-либо военные действия или, конечно, нанесение ударов по заводу или радиусу, который может повлиять на его нормальную работу… Вот что мы ожидать.»

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Отчет Франсуа Мерфи; Под редакцией Джона Бойла и Фрэнка Джека Дэниела.

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