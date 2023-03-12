Украина и Россия заявляют о гибели сотен вражеских солдат в боях за Бахмут

Автор Ник Старкофф

(Рейтер) — Украина и Россия в субботу заявили, что сотни вражеских солдат были убиты за последние 24 часа в боях за Бахмут, в то время как Киев безжалостно отражал атаки, а небольшая река, разделяющая город пополам, теперь образует новую линию фронта.

Представитель украинских военных Сергей Черватый сообщил, что в Бахмуте погиб 221 промосковский солдат и более 300 получили ранения. Минобороны России заявило, что в Донецкой области, шире линии фронта, погибли до 210 украинских военных.

Хотя потери Бахмута не определялись Москвой, восточный город Донецк, ныне почти безлюдный, стал местом одного из самых кровавых и продолжительных сражений за год войны.

Обе стороны признали, что пострадали и нанесли Бахмуту большие потери, при этом точное количество жертв трудно проверить самостоятельно.

Британская военная разведка сообщила в субботу, что российская группа наемников «Вагнер» взяла под свой контроль большую часть восточной части Бахмута. Об этом в среду заявил основатель группы Евгений Пригожин.

«В центре города река Пахмутка теперь представляет собой линию фронта», — говорится в ежедневном разведывательном бюллетене британского министерства обороны.

Украина настаивала на том, что держалась в Бахмуте и давала «достойный отпор» российским силам, а командующий, отвечающий за оборону Бахмута, сказал, что защита его является ключом к украинскому контрудару.

«Необходимо выиграть время, чтобы накопить резервы и начать контратаку, что не за горами», — цитирует военные в субботу полковника Александра Серского.

Москва заявляет, что захват Бахмута пробьет брешь в обороне Украины и станет шагом к захвату всего промышленного Донбасса, что является ключевой задачей. Киев говорит, что битва сокрушила лучшие русские части.

Пригожин сказал в субботу, что сейчас он находится в 1,2 км (0,75 мили) от административного центра города. Центр расположен на западном берегу реки Пахмутка.

История продолжается

По словам британской разведки, поскольку река протекала по открытой местности, «этот район стал зоной поражения, что, вероятно, сильно затруднило попытки сил Вагнера продолжить лобовую атаку на запад».

Но ситуация оставалась опасной для украинских сил.

В нем добавлено: «Украинские силы и ее линии снабжения на запад остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга».

(Написано Дэвидом Юнгреном и Лидией Келли; под редакцией Гранта МакКолла и Раджу Гопалакришнана)