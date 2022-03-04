Украина и Россия: оперативные обновления АЭС

В пятницу рано утром в комплексе на юге Украины, в котором находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, вспыхнул пожар после того, как российские войска обстреляли этот район. Об этом заявил министр иностранных дел Украины..

На кадрах с камер видеонаблюдения, снятых рано утром в пятницу и подтвержденных The Times, видно горящее здание внутри электростанции рядом с рядом военных машин. Появились видеоролики, на которых видно, как люди в транспортных средствах стреляют по зданиям электростанции. Неясно, российские ли это автомобили или украинские.

Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на заявление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, что пожар вспыхнул после нападения России на учебный корпус за периметром завода. Правительственное агентство сообщило Рейтер, что работает только один из шести реакторов комплекса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская армия «обстреляла со всех сторон» Запорожский комплекс, в котором находится крупнейшая в Европе реакторная площадка. Он сказал в Твиттере Что катастрофа может быть «в десять раз больше, чем Чернобыль», имея в виду катастрофу на этом ядерном объекте в 1986 году. «Русские должны немедленно прекратить огонь и позволить пожарным установить зону безопасности», — сказал он.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии. Он сказал в твиттере Он говорил с украинскими чиновниками об опасной ситуации на заводе. Он призвал к прекращению боевых действий и предупредил о «серьезной опасности» в случае бомбардировки реакторов.

Агентство г-на Гросси также опубликовало заявление, в котором говорится, что оно было проинформировано украинскими регулирующими органами о том, что на заводе не было зарегистрировано никаких изменений в уровнях радиации. Американская ядерная ассоциация также осудила нападение России на реакторный комплекс, но отметила, что пока «нет признаков какого-либо ущерба». В заявлении добавлено, что последние показания уровня радиации находятся «в пределах нормального фонового уровня».

Ранее в тот же день г-н Гросси заявил, что «большое количество российских танков и пехоты» вошло в Энергодар, город, прилегающий к АЭС, и что пехота «направлялась прямо к» площадке реактора.

Мэр Дмитрий Орлов сообщил местной радиостанции, что на подходе к заводу идет ожесточенный бой между российскими и украинскими солдатами. Об этом сообщает Twitter-аккаунт телеканала. Мэр призвал к немедленному прекращению огня.

То Запорожье Ядерный комплекс на реке Днепр примерно в ста милях к северу от Крыма является крупнейшим не только в Украине, но и в Европе. По данным Международного агентства по атомной энергии,Его шесть реакторов производят в общей сложности 6000 мегаватт электроэнергии.

Для сравнения, Чернобыльская АЭС на севере Украины произвела 3800 мегаватт – почти на треть меньше. (Мощности одного мегаватта, одного миллиона ватт, достаточно, чтобы зажечь 10 000 лампочек по 100 ватт.) Четыре реактора Чернобыльской АЭС были остановлены после катастрофического пожара и обрушения одного из них в 1986 году.

Активные зоны реакторов заполнены высокорадиоактивным топливом. Но дополнительную опасность на запорожской площадке представляют многоакровые пруды с открытой водой за коллектором, где годами охлаждались отработавшие топливные стержни. Эксперты опасаются Ракеты или сбившиеся с пути ракеты, попадающие в такие объекты, могут вызвать радиологическую катастрофу.

несколько дней, Отчеты в социальных сетях Они подробно описывают, как жители Иннергодара возвели массивную баррикаду из шин, автомобилей и металлических заграждений, пытаясь заблокировать продвижение русских в город и на площадку реактора. Кристоф Котел, визуальный исследователь New York Times, заметил в твиттере Что баррикады были такими большими, что их можно было Вид из космоса с орбитальных спутников.

Начиная с прошлого воскресенья, через три дня после вторжения, украинский ядерный регулятор Отчетность запущена Необычное количество отключений: шесть из пятнадцати реакторов страны были отключены. во вторник и Запорожский объект Это был сайт с наибольшим количеством автономных реакторов.