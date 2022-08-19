Украина и Россия: что нужно знать сейчас

19 августа (Рейтер) — Глава ООН и президенты Турции и Украины обсудили пути прекращения войны, начатой ​​Россией, и обеспечения безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку Россия и Украина обмениваются обвинениями в новых бомбардировках возле станции. Читать далее

Дипломатия

* Организация Объединенных Наций Гутерриш заявил после переговоров во Львове, Украина, что он глубоко обеспокоен условиями на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции и призвал к выводу оборудования и военного персонала.

* МИД России отверг предложение Гутерриша о разоружении региона. Читать далее

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* Соединенные Штаты готовят дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 миллионов долларов и могут объявить об этом уже в пятницу, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Читать далее

борьба

— Три местных источника сообщили, что в районе российского военного аэродрома Бельбек, к северу от Севастополя в Крыму, произошло не менее четырех взрывов, но промосковский чиновник заявил, что повреждений нет. Читать далее

— Губернатор области заявил в четверг, что 17 человек были убиты и 42 ранены в результате двух отдельных атак российских войск на северо-восточный украинский город Харьков, а утром в пятницу город упал пятью ракетами, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Читать далее

— Жители двух сел на юге России недалеко от границы с Украиной были эвакуированы после того, как загорелся близлежащий склад боеприпасов, но никто не пострадал, сообщил чиновник. Читать далее

— Рейтер не смогло независимо подтвердить отчеты с поля боя.

цитаты

«Лично я придерживаюсь убеждения, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров, — заявил президент Турции Эрдоган после переговоров с президентом Украины Зеленским и Гутерришем. — Господин Зеленский и господин Гутерриш придерживаются на этот счет одинакового мнения».

Комментариев из Москвы не последовало.

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Автор Грант МакКолл

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