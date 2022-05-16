Украина и Россия: что нужно знать сейчас

Украинский национальный флаг виден из окна разрушенной во время российского вторжения в Украину квартиры в городе Бородянка Киевской области, Украина, 13 мая 2022 года. REUTERS/Владислав Мосянко

(Рейтер) — Войска, окопавшиеся в последнем оплоте Украины в осажденном порту Мариуполь, начали эвакуацию, по-видимому, уступив контроль над городом России после нескольких месяцев бомбардировок. Прочитайте больше

Боевые действия, мирные жители

* Пять автобусов и бронетранспортер с украинскими солдатами прибыли с осажденного мариупольского меткомбината «Азовсталь» в подконтрольный России Новоазовск. Украинский чиновник сообщил, что 53 эвакуированных были доставлены в больницу, а 211 — по коридору в другое место. * В украинской армии заявили, что продолжают работу по спасению бойцов завода «Азовсталь» и что они выполнили свою боевую задачу. «Мы надеемся, что сможем спасти жизни наших мужчин», — сказал президент Зеленский. * Украина заявила, что силы, защищавшие город Харьков, второй по величине город, отбили российские силы и продвинулись до границы с Россией. Рейтер не смог сразу проверить версию Украины на поле боя. Президент Владимир Зеленский высоко оценил достижение и поблагодарил военнослужащих. Прочитайте больше

— Губернатор области заявил, что девять мирных жителей погибли в результате обстрелов Россией Донецкой области на востоке Украины. Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчет. Прочитайте больше

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* Калушский оркестр Украины вернулся домой после эмоциональной победы на Евровидении. Фронтмен Оле Песюк сказал, что надеется собрать сотни тысяч долларов на военные нужды, продав Кубок Евровидения. Прочитайте больше

Владимир Путин заявил, что России не будет угрожать, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, что на сегодняшний день является крупнейшим стратегическим итогом войны. Но неожиданно спокойная реакция российского президента сопровождалась предупреждением о том, что Москва ответит на любое наращивание военной мощи новых северных членов альянса. Прочитайте больше

Министры иностранных дел Европейского Союза потерпели неудачу в своих попытках оказать давление на Венгрию, чтобы та сняла вето с предлагаемого нефтяного эмбарго в отношении России. Прочитайте больше

Эконом

* Корпорация Макдональдс (МКД.Н), чей приезд в Россию стал символом окончания холодной войны, заявила, что продаст там все свои рестораны. Прочитайте больше

— Renault заявила, что продаст свою крупнейшую долю в автопроизводителе АвтоВАЗ российскому научному институту, как сообщается, за один рубль с шестилетним опционом на выкуп. Прочитайте больше

цитаты

«Ужасно, что Санкт-Петербург и Ленинградская область находятся так близко к базам НАТО», — сказала Наталья Вострикова из Санкт-Петербурга.

* «Они в аду. Каждый день у них новые раны. Они без ног и рук, истощены, без лекарств». Наталья Зарецкая, жена бойца батальона «Азов», описывает условия на сталелитейных заводах.

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Составители Ник МакФи и Кэтрин Эванс, редактирование Синтии Остерман и Розальбы О’Брайен.

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