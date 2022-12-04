Украина и США сотрудничают, чтобы ввести новые санкции против России

Украина напрямую сотрудничает с США, а также другими странами для введения новых эффективных санкций против России после ее ракетных ударов по украинским городам.
Соответствующее заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова в эксклюзивном комментарии вашингтонскому сайту Укринформ.
Конечно, мы предоставляем всю информацию, и мы работаем с партнерами, чтобы обеспечить эти штрафы [against Russia – Ed.] Маркарова ответила на вопрос, было ли какое-либо взаимодействие между Украиной и США для усиления санкционного давления на Россию.
По словам Маркаровой, ведется работа в отношении российских банков и других юридических и физических лиц в России, а также компаний и организаций, которые помогали русским в их недавних ракетных атаках.
В связи с этим Маркарова заявила, что в последние недели в отношении Ирана, а также стран и компаний, занимающихся производством поставленных россиянам ударных беспилотников, введены ограничения.
Маркарова подчеркнула, что иногда ограничения можно ввести быстрее, а иногда это занимает больше времени, поскольку «мы хотим, чтобы эти санкции имели реальный эффект, и мы гарантируем, что ни один суд не сможет отменить эти ограничения».
По ее словам, Россия должна быть изолирована, санкции должны быть расширены, разрабатываются новые санкционные пакеты.
МК
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