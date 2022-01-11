Украина: командующий армией заявляет, что мы будем защищать Россию «до последней капли крови» | Мировые новости

Украинский военачальник заявил, что его силы будут защищать страну «до последней капли крови», призвав людей сохранять спокойствие в отношении угрозы нового российского вторжения.

48-летний генерал-лейтенант Валерий Залужный неоднократно подчеркивал, что Украина находится в состоянии войны с Россией с 2014 года, заявив в эксклюзивном интервью Sky News: «Для нас это абсолютно не новость».

На вопрос, разочаровано ли НАТО, альянс безопасности из 30 стран, включая Великобританию и США, отказался направить войска в Украину для участия в боевых действиях, если Кремль начнет дальнейшее наступление, заявив, что главнокомандующий этого не сделал. Ожидайте, что «дар божий» и его силы справятся.

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Генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что его силы будут защищать Украину «до последней капли крови».



Но он назвал британскую учебную миссию «важной» для страны с 2015 года, особенно рискуя эскалацией враждебности по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Выступая после ежедневной конференции по безопасности с украинским президентом, генерал старался не комментировать вопросы, которые он считал политическими. Итоги переговоров на этой неделе между США и их союзниками по НАТО И украинская и европейская безопасность в России.

«Конечно, я понимаю, о чем они говорят, люди ведут переговоры», — сказал он в кресле в зале заседаний Минобороны в Киеве в понедельник вечером.

«Но… моя цель — подготовить и содержать вооруженные силы для выполнения их предназначенной миссии — защиты государства».

Это включает в себя молчание около 100 000 российских военнослужащих у границы с Украиной, несмотря на предупреждения официальных лиц США, Великобритании и других стран НАТО о возможности нового вторжения России.

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«Мы точно знаем, кто враг» — снова на вершине дипломатической повестки в авангарде забытой войны

«Я хочу успокоить людей, чтобы они могли спокойно спать в своем доме», — сказал генерал-лейтенант Джалушный.

«Поэтому повторяю, что наши вооруженные силы уже восемь лет ведут войну. Они ведут боевые действия в Донецкой и Луганской областях и готовы вести их в других регионах».

Он ссылается на районы, где пророссийские сепаратисты сражались с украинскими правительственными войсками на востоке Украины с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Выступая в понедельник после переговоров с официальными лицами США в Женеве, высокопоставленный российский посол заявил, что Россия не планирует вторгаться в Украину.

На вопрос, утешили его или нет эти слова, командующий армией ответил: «Повторяю, что рассматриваю только один вариант: «Мне нужно защищать свою Родину, и у меня есть вооруженные силы». Будьте готовы защищать нашу страну.

«Могу добавить, что мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы будем защищать нашу землю до последней капли крови».

Армия Украины давно находится в состоянии войны, уровень опасности только повышается или понижается.

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Российские военные проводят военные учения в Ростовской области недалеко от Украины



Что говорят открытые источники о «мощных военных действиях» России у границы

Генерал-лейтенант Залушный, ветеран ведущего конфликта, командовавший войсками на Востоке в одни из самых смертоносных дней войны в 2014 и 2015 годах, сказал: «Это абсолютно не новость для нас».

«Сегодня [Monday] Двое военнослужащих были убиты и один ранен вчера в зоне операции. Война идет за нас. И может быть больше по размеру, было меньше, но стало больше. Мы просто делаем свою работу».

Он сказал, что его военные внимательно следят за действиями российских сил вблизи границы, и что было бы «неуместно» публично делиться тем, что ему известно об их мотивах.

Растущая резервная армия Украины «готова» к российскому наступлению

Смогут ли его вооруженные силы, насчитывающие около 260 000 солдат и женщин, противостоять крупномасштабному вторжению России?

«Мы сталкиваемся с атаками с 2014 года. Конечно, будем», — сказал командующий.

Украинская армия оснащена, обучена и готова лучше, чем восемь лет назад.

Но аналитики задаются вопросом, сможет ли Россия по-прежнему победить свои крупнейшие вооруженные силы, вместо этого предсказывая, что крупное российское наступление может быть первоначальной победой, но захватчикам придется столкнуться с затяжным повстанческим движением.

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Военачальник дал понять, что Украина столкнется с дальнейшими военными действиями России без возможности участия сил НАТО в боевых действиях на их стороне.

На вопрос, разочарован ли он, он сказал: «Как главнокомандующий я несу ответственность за свою страну и особенно за свои вооруженные силы. Я не питаю иллюзий и не жду божьего дара. Я сражался и готовил свои вооруженные силы. «

В его стране по-прежнему действует ряд иностранных учебных миссий, в том числе одна с участием около 100 британских военнослужащих, которая обучила около 20 000 украинских военнослужащих.

«Это очень важно, особенно сейчас, когда мы находимся в процессе расширения нашей военной оккупации», — сказал генерал. «Важно чувствовать их поддержку».