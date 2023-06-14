Украина «набирает силу» против России в контрнаступлении

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил поздно вечером в понедельник, что украинское наступление на оккупированные Россией части востока и юга показало первые признаки успеха.

Украинские солдаты «набирают силу», заявил Столтенберг USA TODAY. Восстановите семь маленьких городков деревни от русских войск. Его комментарии являются одними из первых комментариев западного лидера о первоначальном успехе украинских сил. Украинские лидеры также объявили об аналогичных достижениях.

«Нам нужно быть готовыми, потому что эта атака будет кровавой и сложной», — сказал Столтенберг. «Русские успели построиться — это очень мощные оборонительные рубежи, и сломать их — сложнейшая задача».

Хотя еще слишком рано предсказывать исход окопавшейся российской обороны, первые бои могут свидетельствовать о том, что десятки миллиардов, вложенные возглавляемой США коалицией в оснащение и обучение украинских войск западным оружием и его применением, окупаются. .

Президент России Владимир Путин по-прежнему утверждает, что его силы одерживают верх. Говоря в конце прошлой недели Украинские силы не достигли поставленных задач в единой зоне боевых действий.

Но на следующий день после того, как украинские военные приветствовали восстановление трех сел в Донецкой области, украинские военные заявили, что в понедельник их войска добавили еще одну маленькую победу, захватив село Сторогов в том же восточном регионе, что дало импульс для первого этапа долгожданного вторжения в страну. контрнаступление.

Заместитель министра обороны Хана Маляр написала в письме: «Над Стороговым снова реет государственный флаг, и он останется таким же над каждым населенным пунктом, пока мы не освободим все украинские земли». Разверните приложение Telegram С изображением семи солдат перед полым зданием.

Для союзников по НАТО успех Украины на поле боя будет иметь решающее значение для поддержания поддержки населения, необходимой для обеспечения стабильного потока военной помощи, что, по словам Столтенберга, жизненно важно.

Пентагон поставил Украине сотни бронетранспортеров, противоминных бронированных грузовиков и штурмовых «Хамви». Германия представила современные танки «Леопард», а Великобритания начала поставлять авиационные ракеты большой дальности для нанесения ударов в глубоком тылу русских.

В течение нескольких месяцев силы США и НАТО обучали украинские силы сочетать артиллерийский огонь для прикрытия войск на бронетехнике, и они будут атаковать российские укрепления в пешем порядке.

Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, российские войска потратили много времени на рытье траншей и возведение заграждений на 600-километровом фронте, чтобы помешать украинским танкам и бронетранспортерам. Российские силы также вели артиллерийский огонь по открытой равнинной местности, которую украинские войска должны пересечь, чтобы выйти к обороне.

Самая сильная оборона России — Запорожская губерния, где произошли одни из самых ожесточенных начальных боев. Украина может угрожать основным путям снабжения России, если прорвется сквозь эту чащу.

Столтенберг отметил, что русские силы плохо управлялись, плохо экипировались и передавались на аутсорсинг.

«Но мы видели, что у украинцев хватает мужества и решимости освободить землю… и оттеснить русских», — сказал Столтенберг.

Столтенберг посещает страны НАТО в преддверии саммита альянса в июле в Вильнюсе, Литва. В настоящее время он находится в Вашингтоне, где планирует встретиться с президентом Джо Байденом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Встреча главы НАТО с Байденом была отложена на день после того, как президенту США пришлось неожиданно лечить корневой канал.