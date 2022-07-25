Украина надеется снова отправить зерно на этой неделе, несмотря на нападение России

Россия подтверждает нападение на Одессу, говорит, что военный корабль был поражен

Украина заявляет, что экспорт зерна пострадает, если забастовки продолжатся

Зерновая сделка, подписанная в пятницу, направлена ​​на предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Оккупированные Россией регионы могут проголосовать за присоединение к России в сентябре

Киев (Рейтер) — Украина заявила в понедельник, что надеется начать реализацию сделки при посредничестве ООН, направленной на сокращение глобального дефицита продовольствия, возобновив на этой неделе экспорт зерна из Черноморского региона.

Москва отмахнулась от опасений, что сделка может быть сорвана из-за российского ракетного удара по украинскому порту Одесса в субботу, заявив, что она нацелена только на военную инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение как «варварское», которое показало, что Москве нельзя доверять.

Глобальный дефицит пшеницы и рост цен на энергоносители в Европе являются одними из наиболее далеко идущих последствий российского вторжения в Украину, угрожая голодом миллионам жителей бедных стран и вызывая опасения в Европе по поводу теплоснабжения этой зимой.

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Официальные лица из Украины, России, Организации Объединенных Наций и Турции договорились в пятницу, что не будет нападений на торговые суда, следующие через Черное море в турецкий пролив Босфор и на рынки, и пообещали создать пост наблюдения.

Высокопоставленный украинский правительственный чиновник выразил надежду, что первая партия зерна из Украины, крупного мирового поставщика, будет отправлена ​​из Черноморска на этой неделе, а поставки из других портов, упомянутых в соглашении, — в течение двух недель.

«Рассчитываем, что в ближайшие сутки будем готовы работать над возобновлением экспорта из наших портов», — заявил на пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Когда война шла уже шестой месяц, украинские военные сообщили о массированных российских бомбардировках восточной Украины в одночасье. Она сказала, что Москва продолжает готовиться к нападению на Бахмут в промышленном районе Донбасса, который Россия стремится захватить от имени сепаратистских марионеток.

Украина заявила, что ее силы использовали поставленные США ракетные комплексы HIMARS для уничтожения 50 российских складов боеприпасов с момента получения оружия в прошлом месяце. Россия не сразу дала комментарий, но ее министерство обороны заявило, что ее силы уничтожили склад боеприпасов для систем HIMARS. Читать далее

Агентство Reuters не смогло независимо проверить российские или украинские заявления.

Экспорт зерна

Российский Черноморский флот предотвратил экспорт зерна из Украины после вторжения в Москву 24 февраля. Официальный представитель ООН охарактеризовал пятничное соглашение, первый дипломатический прорыв в конфликте, как «фактическое прекращение огня» для кораблей и объектов, подпадающих под действие соглашения.

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису, обвиняя западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений, а Украину — в минировании портов в свои порты. Согласно пятничному соглашению, лоцманы будут вести корабли по безопасным каналам. Читать далее

В субботу украинские военные заявили, что две ракеты «Калибр», выпущенные с российских боевых кораблей, попали в район насосной станции в Одесском порту, еще две силы ПВО сбили. Они не врезались в зону хранения зерна и не нанесли большого ущерба.

Россия заявила, что удары по украинскому военному кораблю и складу оружия в Одессе были нанесены высокоточными ракетами.

«Это не должно и не повлияет на начало поставок», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время поездки по нескольким африканским странам министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких препятствий для экспорта зерна нет, и ничто в сделке не помешает Москве атаковать военную инфраструктуру Украины.

Песков также указал, что экспорт российского природного газа в Европу, который возобновился на прошлой неделе в уменьшенном количестве, вскоре может увеличиться.

Дипломаты из Европейского союза, который присоединился к Соединенным Штатам в вопросе введения санкций против России, но продолжает покупать ее газ, в понедельник должны обсудить цели государств-членов по сокращению потребления газа. Россия сократила поставки в Европу, обвинив в этом санкции. Читать далее

Установка восстановленных в Канаде турбин позволит поставлять газ в Европу в «аналогичных количествах», сказал Песков, добавив, что требуется дальнейший ремонт газопровода, который в этом месяце был остановлен на 10 дней на техническое обслуживание.

Мировые цены на пшеницу резко выросли в понедельник из-за неопределенности по соглашению о зерне, компенсировав большую часть снижения, наблюдавшегося в пятницу, когда трейдеры ожидали снижения дефицита предложения. Читать далее

До вторжения и последующих санкций на Россию и Украину приходилось почти треть мирового экспорта пшеницы. Песков сказал, что Организация Объединенных Наций должна обеспечить снятие ограничений на экспорт российских удобрений и других товаров, чтобы сделка по зерну была успешной.

рецензент

Помимо восточного региона Донбасса, Россия нацелилась на обширные участки юга Украины, оккупировав два региона к северу от Крыма на Черном море, которые она аннексировала у Украины в 2014 году.

РИА сообщило, что в начале сентября Херсонская и Запорожская области могут провести референдум о присоединении к России Владимира Рогова, члена назначенного Россией областного правительства Запорожской области.

Украинские военные сообщили о прогрессе в том, что они назвали продолжающимся контрнаступлением в Херсоне, но заявили, что их силы переместились в пределах досягаемости российских целей. Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Великобритания заявила, что российские лидеры по-прежнему стоят перед дилеммой: укреплять оборону вокруг Херсона и прилегающих районов или поддерживать наступление на востоке.

Путин описывает войну как «специальную военную операцию», направленную на разоружение Украины и искоренение опасных националистов. Киев и Запад называют это необоснованным предлогом для агрессивного захвата земель.

Россия заявила, что обвинила 92 военнослужащих вооруженных сил Украины в преступлениях против человечности и предложила создать новый международный суд для ведения расследования. Читать далее

Соединенные Штаты и более 40 других стран 14 июля договорились координировать расследования предполагаемых военных преступлений на Украине, в основном связанных с предполагаемыми действиями российских сил и их марионеток. Читать далее

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Сценарий: Филиппа Флетчер, монтаж: Гарет Джонс.

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