Украина надеется увеличить экспорт зерна через Дунай — оперативные обновления | новости | ДВ

Министерство инфраструктуры Украины заявляет, что экспорт зерна может быть увеличен на 500 000 тонн за счет вновь открытого водного пути.

Украинские силовики разбомбили склад оружия на юге оккупированной Россией Херсонской области.

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Украинская группа судится с Канадой из-за турбины Nord Stream 1

Украинская диаспора заявляет, что добивается судебного пересмотра решения Канады вернуть отремонтированные турбины в Германию.

«Это исключение из режима санкций в отношении России абсолютно неприемлемо», — говорится в заявлении Всемирного конгресса Украины. «Есть реальные альтернативы потребностям Германии в газе, в том числе покупка через украинский газопровод».

Группа заявила, что добивается «декларации о том, что решение о выдаче разрешения Siemens было необоснованным и несанкционированным, и приказа об отзыве разрешения» от Федерального суда Канады.

Турбина, которую немецкая компания «Сименс» ремонтировала в Канаде, необходима для газопровода «Северный поток — 1», по которому российский газ перекачивается в Германию. В субботу правительство Канады заявило, что выдаст «ограниченное отзывное разрешение», освобождающее возврат турбин от санкций против Москвы.

Экспорт зерна из Украины может быть увеличен на 500 тыс. тонн – Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что ежемесячный экспорт зерна может увеличиться на 500 000 тонн, если через Бистерский водный путь на Дунае и Черном море будут устранены отставания.

Департамент сообщил, что за последние четыре дня через вновь открытый Ривермут прошло 16 судов. Она добавила, что проход торговых судов стал возможен после того, как Киев отбил Змеиный остров у российских войск, и что это важный шаг к ускорению экспорта зерна.

«За последние четыре дня через Бистер-Ривермут прошли 16 судов», — сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков. «Мы планируем сохранить этот темп».

В министерстве сообщили, что сейчас 16 судов ожидают загрузки украинского зерна для экспорта на внешние рынки. Кроме того, в канале Солина в Румынии ожидали более 90 судов.

Васьков сказал, что по солинскому пути можно было принимать только четыре корабля в день, тогда как в среднем в день нужно было восемь кораблей. По его словам, Киев ведет переговоры с румынскими властями и представителями Еврокомиссии об увеличении тарифа на транзит.

Украинские силовики нанесли удар по российскому складу в Херсонской области

Украинские военные чиновники заявили, что Киев выпустил артиллерийские снаряды, которые уничтожили склад российского оружия в Херсонской области на юге Украины.

Официальные лица заявили, что Украина провела «спецоперацию» по освобождению военнопленных на территории, контролируемой Россией.

Официальные лица заявили, что в результате ударов были уничтожены артиллерия, бронетехника и «склад боеприпасов в городе Новая Каховка».

Поддерживаемые Россией власти оккупированной Херсонской области обвинили украинские силы в повреждении гражданской инфраструктуры и гибели не менее семи человек.

«Засветились склады, а также магазины, аптека, заправки и даже церковь», — сообщил в Telegram глава Московской гражданской и военной администрации в Херсонской области Владимир Леонтьев.

Заместитель главы пророссийской администрации в Херсоне Екатерина Губарева заявила, что Киев использовал дальнобойные и точные артиллерийские системы, предоставленные Соединенными Штатами, при ударах по Новой Каховке.

«Оккупанты уже прекрасно прочувствовали, что такое современная артиллерия, и нигде на нашей земле у них не будет безопасного фона», — заявил в своем вечернем выступлении президент Украины Владимир Зеленский, имея в виду тяжелое вооружение, предоставленное Западом.

Что произошло во вторник в войне России против Украины

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Шбахер объявил об официальном прекращении сотрудничества с российским космическим агентством «Роскосмос» по миссии ExoMars Rover и Surface Platform.

По данным экстренных служб Украины, число погибших в результате обрушения жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 45 человек.

Министерство финансов США объявило, что направит Украине дополнительно 1,7 миллиарда долларов (1,7 миллиарда евро) в качестве экономической помощи, чтобы помочь продолжить финансирование «основных услуг» страны. Ранее Совет ЕС заявил, что «предоставит 1 миллиард евро (1 миллиард долларов) в виде дополнительной макрофинансовой помощи (МФП) Украине».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «еще предстоит пройти» в переговорах, чтобы попытаться возобновить экспорт украинского зерна из Черного моря.

С момента российского вторжения 24 февраля на Украине было убито более 5000 мирных жителей, заявила во вторник Организация Объединенных Наций, добавив, что фактическая цифра может быть намного выше.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает «стратегические планы нападения на Россию».

Украинские военные предупредили, что российские силы, вероятно, планировали одни из самых ожесточенных на сегодняшний день атак в восточной части Донецкой области, нацеленных на города Краматорск и Бахмут.Нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию о событиях понедельника в войне России против Украины.

сди/кб (AP, AFP, dpa, Reuters)