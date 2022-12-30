Украина нанесла удар по еще одному российскому ракетному обстрелу

Несколько регионов Украины, в том числе столица, в четверг утром столкнулись с массированным российским ракетным обстрелом, последним из серии ударов по национальной инфраструктуре.

Сирены завыли по всей стране. Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подолак заявил, что Россия запустила более 120 ракет.

В Киеве задействованы системы ПВО для отражения продолжающегося ракетного обстрела, сообщает областная администрация. В городе были слышны взрывы.

Мэр Харькова Игорь Тереков заявил, что во втором по величине городе Украины произошло несколько взрывов. По словам мэра Анджея Садового, взрывы также были слышны во Львове, недалеко от границы с Польшей.

Украинские власти в нескольких регионах заявили, что некоторые летящие российские ракеты были перехвачены.

Губернатор Николаевской области на юге Украины Виталий Ким заявил, что над Черным морем было сбито пять ракет.

Военное командование Украины на севере заявило, что два самолета были сбиты над Сумской областью, которая граничит с Россией на северо-востоке страны.

В городской администрации сообщили, что осколками сбитой российской ракеты были разрушены два частных дома в Дарницком районе Киева. Городские власти заявили, что также пострадали промышленный объект и стадион в микрорайонах на берегу Днепра. Немедленных сообщений о травмах не поступало.

Эта крупномасштабная атака стала последней в серии российских ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Москва начала такие атаки еженедельно с октября, что привело к массовым отключениям электроэнергии и прекращению подачи воды.

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг предупредил о возможных отключениях электроэнергии в столице и призвал людей запасаться водой и заряжать электронные устройства.

После предыдущих атак украинская армия сообщала о том, что сбивала российские ракеты и беспилотники со взрывчаткой, но некоторые из них все же достигли своих целей, усугубив страдания населения в условиях морозов.

Когда в четверг началась последняя волна российских забастовок, власти Днепровской, Одесской и Криворожской областей заявили, что отключили электричество, чтобы свести к минимуму ущерб критически важным объектам инфраструктуры в случае их удара.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты согласились передать Украине ракетную батарею Patriot для укрепления обороны страны. Соединенные Штаты и другие союзники также обязались предоставить энергетическое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять атакам на ее инфраструктуру.

Подолак, советник Зеленского, заявил, что Россия стремится «уничтожить критически важную инфраструктуру и массово убивать мирных жителей».

Подолак написал в Twitter, саркастически сославшись на заявления некоторых на Западе, которые призвали Украину проводить политическую политику разрешения конфликта.

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