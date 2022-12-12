Украина наращивает свою дипломатию на фоне боевых действий и отключения электроэнергии

Зеленский выступил перед лидерами США, Франции и Турции

Украина борется за восстановление электроснабжения Одессы и других регионов

Поддержка США будет продолжаться «столько, сколько потребуется», — Йеллен

КИЕВ (Рейтер) — Президент Украины Джо Байден заявил своему украинскому коллеге в воскресенье, что Соединенные Штаты уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению ПВО Украины, поскольку президент Владимир Зеленский активизировал усилия по обеспечению международной помощи для 10-месячного вторжения России.

Ожесточенные бои на востоке и юге страны не ослабевали, а удары беспилотников и ракет по ключевой энергетической инфраструктуре, особенно в черноморском городе Одессе, не давали многим украинцам жить в холоде и темноте.

Нет мирных переговоров и не видно конца самому кровопролитному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, который Москва называет «специальной военной операцией», а Украину и ее союзников — актом неспровоцированной агрессии.

«Мы постоянно работаем с партнерами», — сказал Зеленский после переговоров с Байденом и лидерами Франции и Турции, добавив, что ожидает на следующей неделе «важных результатов» от серии международных мероприятий, посвященных ситуации в Украине.

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц проведет онлайн-встречу с лидерами G7, а министры иностранных дел ЕС попытаются договориться о дополнительных санкциях в отношении России и Ирана, а также о дополнительной помощи или поставках оружия Украине.

Хотя Зеленский провел многочисленные беседы с Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после вторжения российских войск в конце февраля, накопление дискуссий всего за один день — не обычное явление.

Зеленский заявил, что поблагодарил Байдена за «беспрецедентную оборонную и финансовую» помощь, оказанную США, и поговорил с президентом США о потребности Украины в эффективных системах противовоздушной обороны для защиты населения.

Белый дом заявил, что Байден «подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и возложить на Россию расходы за ее агрессию».

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила CBS, что поддержка Вашингтоном вооруженных сил и экономики Украины — более 50 миллиардов долларов и больше — будет продолжаться «столько, сколько потребуется», и подчеркнула, что прекращение войны — это самое лучшее для Соединенных Штатов. Это может сделать с мировой экономикой.

Турция ведет переговоры

Ранее Зеленский заявил, что у него был «очень содержательный» разговор с Макроном по «обороне, энергетике, экономике и дипломатии», который длился более часа, и «очень конкретные» переговоры с Эрдоганом о гарантиях экспорта зерна из Украины.

Турция, которая выступала посредником в мирных переговорах в первые месяцы войны, работала вместе с ООН в сделке по зерну и открыла украинские порты для экспорта в июле после шестимесячной фактической российской блокады.

В офисе Эрдогана сообщили, что в воскресенье турецкий лидер позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал к скорейшему прекращению конфликта.

На прошлой неделе Путин заявил, что почти полная утрата Москвой доверия к Западу затруднит окончательное урегулирование по Украине, и предупредил о затяжной войне.

Москва не проявляет никаких признаков готовности уважать суверенитет Украины и довоенные границы, заявляя, что четыре области, которые, как она утверждает, она аннексировала у Украины в сентябре, являются частью России «навсегда». Правительство в Киеве исключило передачу каких-либо земель России в обмен на мир.

ожесточенные бои

На территории Украины вся линия Восточного фронта постоянно подвергалась бомбардировкам, поскольку вспыхивали ожесточенные бои.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в воскресенье вечером, что российские силы продолжают попытки прорвать оборону Украины, ведут учебный танковый и артиллерийский огонь по 26 населенным пунктам вблизи Авдеевки и Бахмута.

Сергей Гайдай, находящийся в изгнании губернатор оккупированной Россией Луганской области, сообщил украинскому телевидению, что местные силы напали на гостиницу в городе Кадыевка, где размещались члены российской частной военной группы Вагнера, убив нескольких из них.

На фотографиях, размещенных в Telegram-каналах, видно, что здание в значительной степени превратилось в руины.

«У них была небольшая популярность там, где находится штаб-квартира Вагнера», — сказал он. «Большое количество тех, кто там был, погибло».

Рейтер не смог проверить эти утверждения, получить комментарий Минобороны России не удалось.

Москва также наносит удары ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины, иногда отключая электричество миллионам мирных жителей зимой, когда температура часто опускается ниже нуля градусов по Цельсию.

Российские силы использовали беспилотники иранского производства, чтобы нанести удар по двум электростанциям в черноморском порту Одесса в субботу, отключив электричество у 1,5 миллиона человек — почти всю некритическую инфраструктуру в порту и вокруг него.

Зеленский сказал, что другие регионы с «очень сложными» условиями энергоснабжения включают столицу Киев, Киевскую область, четыре области на западе Украины и Днепропетровскую область в центре страны.

(Репортаж Ника Старкоффа в Киеве) Дополнительный репортаж Рональда Попески в Виннипеге, Канада; Написание Лидии Келли и Линкольна Фист; Монтаж: Грант МакКолл и Саймон Кэмерон-Мур

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.