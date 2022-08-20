Украинское правительство продемонстрировало захваченные российские танки, разбитые военные грузовики и артиллерийские орудия на имитационном «параде» в центре Киева в субботу, посвященном Дню независимости Украины.
«В феврале россияне планировали провести парад в Киеве», — говорится в сообщении Минобороны Украины. С двухминутным видео Показывает десятки автомобилей с ограниченными возможностями.
«Постыдная демонстрация ржавого русского металла напоминает всем диктаторам, как их планы могут быть сорваны свободной и смелой нацией», — говорится в сообщении.
На видео, размещенном в социальных сетях в субботу, видно, как украинцы карабкаются по захваченному объекту, делают селфи с бесшумными российскими пушками и петляют между громадами на ярко-зеленых скутерах.
Велосипедист Евгений Воробьев Рассказал о своем путешествии На Крещатике, главной улице Киева, вдоль которой расположены официальные здания и элитные магазины, он прошел мимо сгоревшего оборудования.
«На это действительно интересно смотреть», — сказал он. «Русские хотели войти в центр Киева с большим количеством этой военной техники, и им это удалось, но они оказались не в том положении, в котором ожидали».
«Россияне наконец-то проведут свой военный парад в Киеве», — журналист Прислал Алексей Сорокин. «Все-таки есть загвоздка…»
Экспозиция превратит Крещатик в военный музей под открытым небом до празднования Дня независимости Украины в среду. По данным Newsweek.
Украинские официальные лица использовали это событие для начала контрвторжения русских, которое началось с планов захвата столицы 24 февраля, но превратилось в смертельную битву, в результате которой погибли тысячи мирных жителей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома.
«Иллюзия [Russians] Самонадеянно вторглись», — написал в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. «Я сам видел парадную форму на их танках. Оккупанты мечтали захватить Гая за 3 дня, — продолжил Резников. — Оккупанты намеревались идти на нашу столицу.
«Ну, вот они. тонн металлолома».
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