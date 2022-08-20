Украинское правительство продемонстрировало захваченные российские танки, разбитые военные грузовики и артиллерийские орудия на имитационном «параде» в центре Киева в субботу, посвященном Дню независимости Украины.

«В феврале россияне планировали провести парад в Киеве», — говорится в сообщении Минобороны Украины. С двухминутным видео Показывает десятки автомобилей с ограниченными возможностями.

«Постыдная демонстрация ржавого русского металла напоминает всем диктаторам, как их планы могут быть сорваны свободной и смелой нацией», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Россия планирует провести военный парад в Киеве в феврале. AFP через Getty Images

На видео, размещенном в социальных сетях в субботу, видно, как украинцы карабкаются по захваченному объекту, делают селфи с бесшумными российскими пушками и петляют между громадами на ярко-зеленых скутерах.

Велосипедист Евгений Воробьев Рассказал о своем путешествии На Крещатике, главной улице Киева, вдоль которой расположены официальные здания и элитные магазины, он прошел мимо сгоревшего оборудования.

«На это действительно интересно смотреть», — сказал он. «Русские хотели войти в центр Киева с большим количеством этой военной техники, и им это удалось, но они оказались не в том положении, в котором ожидали».

«Россияне наконец-то проведут свой военный парад в Киеве», — журналист Прислал Алексей Сорокин. «Все-таки есть загвоздка…»

Экспозиция превратит Крещатик в военный музей под открытым небом до празднования Дня независимости Украины в среду. По данным Newsweek.

Тысячи были убиты в войне в Украине. AFP через Getty Images

Украинские официальные лица использовали это событие для начала контрвторжения русских, которое началось с планов захвата столицы 24 февраля, но превратилось в смертельную битву, в результате которой погибли тысячи мирных жителей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

«Иллюзия [Russians] Самонадеянно вторглись», — написал в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. «Я сам видел парадную форму на их танках. Оккупанты мечтали захватить Гая за 3 дня, — продолжил Резников. — Оккупанты намеревались идти на нашу столицу.

«Ну, вот они. тонн металлолома».