Украина нацелилась на российских солдат, которые угрожают крупнейшей в Европе атомной электростанции

Наталья Зенец

Киев (Рейтер) — Опасаясь ядерной катастрофы, Украина нацелилась на российских солдат, которые обстреливали крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​или использовали ее в качестве огневой базы для «Большой семерки», призывая Москву вывести свои силы с станции.

Украина и Россия обменялись обвинениями в многочисленных случаях бомбардировок объекта в Запорожье на юге Украины. Русские войска захватили станцию ​​в начале войны.

«Каждый российский солдат, который стреляет по заводу или стреляет, используя завод как прикрытие, должен понимать, что он стал особой мишенью для наших разведчиков, наших спецслужб и нашей армии», — заявил президент Владимир Зеленский в выступлении в субботу вечером.

Зеленский, который не сообщил подробностей, повторил утверждения о том, что Россия использует АЭС для ядерного шантажа.

Завод контролирует южный берег крупного водохранилища на реке Днепр. Украинские силы, которые контролируют города на противоположном берегу, подверглись интенсивному обстрелу со стороны, контролируемой Россией.

Советник президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в том, что она «нанесла удар по части атомной электростанции, где вырабатывается энергия, которая поставляет энергию на юг Украины».

«Цель — отделить нас от (завода) и обвинить в этом украинскую армию», — написал Подолак в Twitter.

Международное агентство по атомной энергии, которое хочет инспектировать завод, предупредило о ядерной катастрофе, если боевые действия не прекратятся. Эксперты-ядерщики опасаются, что боевые действия могут повредить бассейны выдержки или реакторы станции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг запорожского объекта, которым до сих пор управляют украинские техники.

Киев уже несколько недель заявлял, что планирует начать контрнаступление, чтобы отбить Запорожскую и соседнюю Херсонскую области, самую большую часть территории, захваченной Россией после вторжения 24 февраля и все еще находящейся в руках России.

История продолжается

Российские и украинские силы ранее сражались за контроль над Чернобылем, все еще радиоактивным местом самой страшной ядерной аварии в мире, что также вызывает опасения катастрофы.

Россия усиливает южные силы

Британская военная разведка заявила в воскресенье, что приоритетом России на прошлой неделе, вероятно, было перенаправление подразделений для поддержки ее кампании на юге Украины.

Министерство обороны Великобритании сообщило в своем ежедневном разведывательном бюллетене в Твиттере, что поддерживаемые Россией силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в восточной части Донбасса продолжают свои атаки к северу от города Донецк.

Она добавила, что особенно ожесточенные бои велись за населенный пункт Пески в районе донецкого аэропорта. Военное командование Украины заявило в субботу, что «ожесточенные бои» продолжаются в Песке, селе на востоке страны, над которым Россия ранее объявила о своем полном контроле.

Британские военные заявили, что российское наступление, вероятно, было направлено на обеспечение безопасности автомагистрали M04, основного подхода к Донецку с запада.

Украинские зерновозы

Министерство обороны Турции заявило, что еще два судна с зерном покинули порты Черного моря Украины в субботу, в результате чего число судов, которые должны выйти в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в конце июля, направленного на ослабление глобального продовольственного кризиса, достигло 16.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило в субботу, что 16 судов с 450 000 тонн сельхозпродукции покинули морские порты Украины с начала августа в соответствии с меморандумом, гарантирующим безопасный проход судов.

Представитель ООН сообщил, что зафрахтованное ООН судно MV Brave Commander отправится из Украины в Африку в ближайшие дни после завершения погрузки более 23 000 тонн пшеницы в порту Бивдный.

Корабль «Бэнд в Эфиопию» станет первой доставкой гуманитарной продовольственной помощи в Африку с начала войны на фоне опасений, что потеря украинских запасов зерна может привести к массовому голоду.

По словам Зеленского, менее чем за две недели Украина смогла экспортировать такое же количество зерна из трех портов, как и по суше в течение июля.

Украина надеется в ближайшее время увеличить морской экспорт до более чем 3 млн тонн зерна и другой сельхозпродукции в месяц.

Украина и Россия являются крупными экспортерами зерна. Закрытие украинских портов задержало в стране десятки миллионов зерна, что вызывает опасения острой нехватки продовольствия и даже вспышек голода в некоторых частях мира.

Глубина дипломатического раскола

Российское вторжение, которое оно назвало «специальной военной операцией» по разоружению и «разоружению» своего меньшего соседа, ухудшило отношения между Москвой и Вашингтоном, при этом Россия предупредила, что может разорвать отношения.

Соединенные Штаты возглавили западных союзников Украины в поставках оружия для ее собственной обороны и введении санкций против Москвы.

Высокопоставленный российский чиновник заявил в пятницу, что Москва сообщила Вашингтону, что, если Сенат США примет закон, направленный против России как «государственного спонсора терроризма», дипломатические отношения будут серьезно подорваны и могут быть разорваны.

Высокопоставленный чиновник российского МИД предупредил в субботу, что любой захват США российских активов полностью разрушит двусторонние отношения, сообщает ТАСС.

Александр Даршев, глава Североамериканского департамента ведомства, заявил, что влияние США на Украину возросло до такой степени, что «американцы все чаще становятся непосредственной стороной конфликта».

Соединенные Штаты и Европа, опасаясь непосредственного вовлечения в войну, отклонили просьбу Украины о создании бесполетной зоны, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство от российских ракет и боевых самолетов.

(Отчетность Натальи Зенец для Киева и Рейтер; текст Майкла Берри; редакция Уильяма Малларда)