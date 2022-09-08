Украина начала контратаку в Харькове после передислокации русских на юг

Украинские солдаты собрались в Киеве на похороны командира батальона «Карпатская сыч» Оле Коцина.
Метин Актас | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
Украина, похоже, удивила Россию на этой неделе серией контратак на северо-востоке страны, и военные стратеги заявили, что Киев, вероятно, выиграл от недавней передислокации российских войск для защиты от контратаки на юге.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что контратака имела место в среду, сказав в своем вечернем выступлении, что «у нас есть хорошие новости из Харьковской области», поскольку он сообщил, что несколько населенных пунктов были восстановлены, не уточнив подробностей.
«Сейчас не время называть города, куда возвращается украинский флаг», — сказал он, поскольку Украина якобы стремится сохранить стратегическое военное преимущество. «Каждый успех нашей армии на том или ином направлении меняет общую обстановку по всему фронту в пользу Украины», — добавил он.
«Чем сложнее будет оккупантам, тем больше потерь они понесут, тем лучше будут позиции наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области. быстрее. Уметь освобождать [the] «Азовское побережье и весь юг», — сказал Зеленский.
Как украинские, так и российские источники прокомментировали контратаки за последние несколько дней. Советник Зеленского Алексей Аристович написал во вторник в Твиттере, что «наступательные контроперации украинских вооруженных сил ведутся не только на юге Украины, но и на востоке и юго-востоке».
Между тем пророссийский военный блогер Даниил Безсонов в последние дни пишет о местных харьковчанах. Сообщить о скоплении украинской живой силы и техники в регионе Во вторник было объявлено о нападении на город Балакилия между Харьковом и Изюмом. Однако он указал в четверг в Telegram, что Балаклия «не взята, противник пытается войти с разных направлений».
Все лето Украина заявляла, что начнет контрнаступление, чтобы восстановить контроль над Херсоном и оккупировать земли на юге, но не упомянула об оккупированных северо-востоке и востоке Донбасса.
Передислокация России
Аналитики Института изучения войны считают, что украинские силы в Харьковской области, вероятно, воспользуются перераспределением российских сил на южном фронте, чтобы «начать конъюнктурную и высокоэффективную контратаку северо-западнее Изюма».
ISW считает, что «тактическая неожиданность» Украины позволила ее силам в среду продвинуться как минимум на 12 миль вглубь территории, контролируемой Россией, в восточной части Харьковской области, отвоевав почти 400 квадратных километров земли.
«Российские источники утверждали, что российские силы начали развертывание подкреплений в этом районе для защиты от украинского наступления», но сказали, что российское сосредоточение в этом районе «вероятно, было слабым по численности из-за предыдущего развертывания российских сил для поддержки продолжающегося наступления». попытки захватить оставшуюся часть Донецкой области и поддержать южное направление».
Они отметили, что украинские войска, скорее всего, захватили Вербовку, и были сообщения о том, что Волохов Яр был отбит. CNBC не смог проверить отчеты.
ISW отметила, что российские военные блоггеры выразили обеспокоенность тем, что украинская контратака была направлена на то, чтобы перерезать наземные пути сообщения российских сил, «что позволило бы украинским силам изолировать российскую концентрацию в этих районах и вернуть себе большие участки территории».
ISW отметила, что «уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими шарлатанами говорят о степени внезапности, достигнутой украинскими силами, которым, вероятно, удастся деморализовать российские силы».
Действительно, эти блогеры отмечают, что главным фокусом украинского контрудара может быть не Херсон, а Харьков.
дилемма России
Министерство обороны Великобритании также подтвердило сообщения о контратаках, заявив в среду, что «за последние сутки развернулись ожесточенные бои на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке в Донбассе и на юге в Херсонской области. .»
Атаки поставили перед российским руководством дилемму относительно того, где им нужно разместить силы, и Украина, вероятно, попыталась воспользоваться этой неразберихой.
«Основным запланированным усилием России, вероятно, будет наступление на Бахмут на Донбассе, но перед командирами стоит дилемма: развертывать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от продолжающегося украинского наступления на юге», — заявили в Минобороны. добавлено в его разведывательном обновлении. .
«Множественные одновременные угрозы, распространяющиеся на 500 километров, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группами войск. Неспособность России сделать это в начале войны была одной из причин плохой работы вооруженных сил», — добавила она.
Украина начала контратаку, чтобы отбить Херсон на прошлой неделе, но с тех пор очень умалчивает о своем прогрессе, предположительно пытаясь сохранить тактическое и стратегическое преимущество на поле боя.
Крис Миллер, приглашенный научный сотрудник Американского института предпринимательства, где он занимается внешней политикой, политикой и экономикой России, заявил CNBC в среду, что Украина готовит контратаки на трех фронтах, потому что хочет убедиться, что «Россия не чувствует никакой безопасности». в регионе, который она контролирует».
«Месяц назад дебаты шли о том, аннексирует ли Россия официально территорию Украины, которую она контролирует. Сейчас это кажется менее вероятным, потому что ее контроль над территорией намного слабее, чем кто-либо думает, включая Россию», — сказал он.
Однако Миллер предостерег от безудержных ожиданий, когда дело доходит до контратак Украины, отметив, что война в любом случае, вероятно, будет долгой и мучительной.
Мы не должны ожидать, что [the counteroffensive] Это было бы так просто… Послужной список этой войны до сих пор таков, что мы были свидетелями многих случаев [in which] Россия наступала, а затем отступала, закапывая новые территории. Поэтому я думаю, что мы должны двигаться вперед с предположением, что это, вероятно, произойдет и на этот раз».
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