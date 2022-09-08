Украина начала контратаку в Харькове после передислокации русских на юг

Украина, похоже, удивила Россию на этой неделе серией контратак на северо-востоке страны, и военные стратеги заявили, что Киев, вероятно, выиграл от недавней передислокации российских войск для защиты от контратаки на юге.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что контратака имела место в среду, сказав в своем вечернем выступлении, что «у нас есть хорошие новости из Харьковской области», поскольку он сообщил, что несколько населенных пунктов были восстановлены, не уточнив подробностей.

«Сейчас не время называть города, куда возвращается украинский флаг», — сказал он, поскольку Украина якобы стремится сохранить стратегическое военное преимущество. «Каждый успех нашей армии на том или ином направлении меняет общую обстановку по всему фронту в пользу Украины», — добавил он.

«Чем сложнее будет оккупантам, тем больше потерь они понесут, тем лучше будут позиции наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области. быстрее. Уметь освобождать [the] «Азовское побережье и весь юг», — сказал Зеленский.

Как украинские, так и российские источники прокомментировали контратаки за последние несколько дней. Советник Зеленского Алексей Аристович написал во вторник в Твиттере, что «наступательные контроперации украинских вооруженных сил ведутся не только на юге Украины, но и на востоке и юго-востоке».

Между тем пророссийский военный блогер Даниил Безсонов в последние дни пишет о местных харьковчанах. Сообщить о скоплении украинской живой силы и техники в регионе Во вторник было объявлено о нападении на город Балакилия между Харьковом и Изюмом. Однако он указал в четверг в Telegram, что Балаклия «не взята, противник пытается войти с разных направлений».

Все лето Украина заявляла, что начнет контрнаступление, чтобы восстановить контроль над Херсоном и оккупировать земли на юге, но не упомянула об оккупированных северо-востоке и востоке Донбасса.