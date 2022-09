Украина начала контратаку в Харькове после передислокации русских на юг

«Чем сложнее будет оккупантам, тем больше потерь они понесут, тем лучше будут позиции наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области. быстрее. Уметь освобождать [the] «Азовское побережье и весь юг», — сказал Зеленский.

Украина начала контратаку, чтобы отбить Херсон на прошлой неделе, но с тех пор очень умалчивает о своем прогрессе, предположительно пытаясь сохранить тактическое и стратегическое преимущество на поле боя.

Крис Миллер, приглашенный научный сотрудник Американского института предпринимательства, где он занимается внешней политикой, политикой и экономикой России, заявил CNBC в среду, что Украина готовит контратаки на трех фронтах, потому что хочет убедиться, что «Россия не чувствует никакой безопасности». в регионе, который она контролирует».

«Месяц назад дебаты шли о том, аннексирует ли Россия официально территорию Украины, которую она контролирует. Сейчас это кажется менее вероятным, потому что ее контроль над территорией намного слабее, чем кто-либо думает, включая Россию», — сказал он.

Однако Миллер предостерег от безудержных ожиданий, когда дело доходит до контратак Украины, отметив, что война в любом случае, вероятно, будет долгой и мучительной.

Мы не должны ожидать, что [the counteroffensive] Это было бы так просто… Послужной список этой войны до сих пор таков, что мы были свидетелями многих случаев [in which] Россия наступала, а затем отступала, закапывая новые территории. Поэтому я думаю, что мы должны двигаться вперед с предположением, что это, вероятно, произойдет и на этот раз».