Украина начинает контратаку, когда русские отступают | Новости войны России и Украины

На 11-й неделе войны с Россией Украина начала контрнаступление, отступая за города к северу и востоку от второго по величине города Харькова.

Согласно некоторым новостным сообщениям, российские войска отступили за оборонительные позиции менее чем в 10 км (6 миль) от российской границы, а украинские подразделения начали интенсивный поиск.

«Эта украинская операция перерастает в успешную широкомасштабную контратаку — в отличие от локальных контратак, которые украинские силы проводили на протяжении всей войны для защиты ключевой территории и срыва наступательных операций России», — сказал он. Институт военных исследований.

«Украинские силы имеют значительно больше шансов начать крупномасштабные наступательные операции, чем мы наблюдали до сих пор в ходе войны, не сосредотачиваясь на узком изгибе широкой кривой вокруг Харькова».

В ответ впервые выступил Президент Украины Владимир Желенский. Изложены строгие условия 6 мая начать мирные переговоры с Россией, включая вывод российских войск из дофевральских границ, возвращение почти шести миллионов беженцев, членство в Евросоюзе и ответственность за совершение россиянами военных преступлений.

Эти комментарии были далеки от того, что сказал Желенский 10 апреля. «Никто не хочет вести переговоры с человеком или людьми, которые истязали эту страну», — сказал Желенский. Но «если есть возможности для дипломатического решения, мы не хотим их упускать».

В других местах война, казалось, зашла в тупик; Россия нигде не добилась значительного прогресса.

В Запорожье на юге страны местные жители сообщили о российской части Запеченный Его 20 машин уклоняются от боевого дежурства.

«Путь к подъему»

Неожиданные трудности с захватом Украины вызвали вопросы о том, как долго Россия будет платить за жизни и деньги. Даже президент Беларуси Александр Лукашенко, единственный военный союзник президента России Владимира Путина, сказал: «Я чувствую, что этот шаг затянулся».

Путин заявил комитету Конгресса, что Путин «готовится к затяжной конфронтации… и движется в направлении непредсказуемой и возможной экспансии».

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что Путин в Украине «не верил, что может проиграть». «Я думаю, что теперь он твердо верит, что удвоение ставок поможет ему прогрессировать».

Но у путинской терпимости есть пределы, сказал Эммануэль Карачиянис, специалист по вопросам международной защиты в Королевском колледже Лондона.

«С 1991 года войны между почти всеми государствами длятся недели или месяцы. Учитывая интенсивность западных санкций и количество жертв среди россиян, Москва не сможет продолжать войну еще много лет», — сказал Каракинис «Аль-Джазире».

4 мая Европейская комиссия ввела шестой пакет санкций в отношении президента Урсулы ван дер Ляйен, в том числе «вся российская нефть, морская и трубопроводная, весь импорт сырой и очищенной нефти». Обращение к Европарламенту.

Палата представителей США готовится утвердить новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

«Западная военная поддержка Украины — это решающий фактор, которого Москва явно не ожидала в своей стратегии. Российские военные не готовы к такой длительной кампании и теперь несут огромные потери», — сказал Каракинис.

«Мы будем продолжать бороться»

Единственная хорошая новость для России на этой неделе заключается в том, что ее силы наконец-то начали штурм тоннелей под металлургическим заводом «Азовсталь» в Мариуполе, где не менее 1000 украинских бойцов отказываются сдаваться. Россия бомбила завод из воздушной и наземной артиллерии, но в ближайшем квартале потерь не ожидается.

5 мая капитан Святослав பலமர்Заместитель командира полка «Азов» сообщил Хромацкому информационному агентству, что «завод «Азовстель» уже три дня находится под интенсивным обстрелом… бои продолжаются». Он отправил сообщение в телеграмме: «Дайте солдатам возможность забрать свои тела, чтобы украинцы могли попрощаться со своими героями».

Начальник патрульной полиции Мариуполя Микело версииОн сказал, что периметр охраны сокращается, а раненые накапливаются.

8 мая Палмер намекнул, что поражение неизбежно. «Мы будем продолжать сражаться, пока живы, чтобы изгнать российских захватчиков», — сказал он на онлайн-конференции. «У нас мало времени; Мы находимся под интенсивным артиллерийским обстрелом.

Война за Мариуполь стала символом украинских настроений. Устранение последнего очага оппозиции было бы символической победой Путина, и он мог бы претендовать на владение всем Азовским морем.

«Мы уйдем, если захотим»

Если Мариуполь падет, Одесса станет последним крупным портом Украины на Черном море. Российские ракеты парализовали взлетно-посадочную полосу аэропорта и перекрыли дороги, ведущие к северу и востоку от столицы Киева в Приднестровье. Но на 11-й неделе войны преимущественно русскоязычный город подвергся ракетному обстрелу.

8 мая ракета разрушила дом в 150 метрах (490 футов), когда Спирос Бубороу обедал в ресторане со своим братом и родителями. Семья переехала в подвал, чтобы укрыться. «Там нет военной цели», — сказал Бубурас. «Это были дома отдыха».

Затем в понедельник вечером Бубурас услышал двойные взрывы ракет, разрушивших торговый центр на другом конце города. «Это 10 км. [6 miles] Из нашего дома, но мы слышали это громко. Мой друг живет в 500 метрах от меня. [1,640 feet] От торгового центра. Все его окна были разбиты. Это был огромный торговый центр, и он был полностью разрушен», — сказал он «Аль-Джазире».

Украинские силы ведут ожесточенные бои в Николаеве, в 180 км (111 милях) к востоку от Одессы, и портовый город не участвовал в ежедневных боевых действиях, но «если люди сейчас слышат сирены, они немедленно пытаются найти базу». — сказал Бубурас. Греческая семья вела здесь строительный бизнес последние 25 лет.

На вопрос, почему семья не вернулась в Грецию, Бубурас сказал: «Это то, чего хочет Россия — города должны быть эвакуированы. Мы уедем, когда захотим, а не когда захочет Россия».

По словам Бубура, несмотря на нападение, Одесса остается оазисом толерантности.

«Я никогда не видел, чтобы украинцы проявляли враждебность по отношению к русским… даже за эти восемь лет война на Донбассе охватила Крым. Никогда не было дискриминации на работе», — сказал он.

Когда его спросили, что русскоязычные жители Одессы думают о путинском вторжении, он добавил: «Они на 100 процентов против этой войны».