Украина на грани с Запорожской АЭС, города области бомбят

Москва объявила о новых взрывах возле подконтрольного России завода

Новой информации от украинского атомного оператора нет

Российские снаряды попали в населенные пункты региона – губернатор и военные

Международное агентство по атомной энергии ожидает разрешения посетить Запорожскую АЭС

Кулеба принял участие в заседании ЕС, посвященном запрету на выдачу виз России

Киев (Рейтер) — Российская артиллерия за ночь обстреляла украинские города через реку от Запорожской АЭС, заявили местные власти в воскресенье, усугубив страдания жителей, поскольку сообщения об обстрелах вокруг станции вызвали опасения радиологической катастрофы.

Минобороны России заявило, что за последние 24 часа украинская сторона подвергла бомбардировке станцию, всего через день после того, как Москва и Киев обменялись обвинениями в нанесении ударов по крупнейшей в Европе атомной электростанции, что вызвало серьезную международную озабоченность. Читать далее

Украинская атомная энергетическая компания «Энергоатум» заявила, что не располагает новой информацией об атаках на АЭС.

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Захваченные российскими войсками в марте, но все еще управляемые украинским штабом, российские войска находятся на южной линии фронта войны, в одной из главных горячих точек шестимесячного конфликта.

Губернатор области Александр Старух сообщил в Telegram в воскресенье, что российские войска бомбили многоквартирные дома в главном городе области Запорожье, примерно в двух часах езды от завода, и в городе Орехев на востоке.

В субботу Старух сообщил украинскому телевидению, что жителей учат, как использовать йод в случае радиоактивной утечки.

Украинская армия сообщила в своем ежедневном отчете о бомбардировке девяти других городов в регионе по другую сторону Днепра от завода, в то время как РИА цитирует Минобороны России, заявившее, что ее ВВС разбомбили автомобиль «Мотор Сич». (МСИЧ.UAX) Завод в районе, где ремонтировали вертолеты.

Агентство Reuters не смогло проверить эти сообщения.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на территорию АЭС упало девять снарядов, выпущенных украинской артиллерией в двух отдельных атаках.

«В настоящее время штатный технический персонал следит за техническим состоянием атомной станции и обеспечивает ее эксплуатацию. Радиационная обстановка в районе атомной станции остается нормальной», — говорится в сообщении.

ООН и Киев призвали к выводу

Военная техника и персонал с завода для того, чтобы она не была мишенью. Читать далее

Континент в опасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские войска превратили завод в военную базу, ставя под угрозу весь континент, и они не заинтересованы там находиться.

«Российская армия должна уйти с завода», — написал он в Twitter.

Международное агентство по атомной энергии, Международное агентство по атомной энергии, ожидает разрешения своих официальных лиц посетить завод, который, по словам его главы в четверг, должен быть «очень, очень близко».

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил в пятницу, что ситуация в Запорожье остается «шаткой» на следующий день после того, как он снова подключил к сети два своих реактора после того, как они были отключены в результате бомбардировки. Читать далее

Киевская армия сообщила в своем ежедневном отчете, что на восточном фронте Украины украинские силы остановили последнюю попытку русских продвинуться к городу Словенск.

Армия заявила, что защитники предотвратили попытки России прорваться через стратегический город Бахмут и взять под контроль Донбасс после того, как несколько недель назад Москва захватила Северодонецк и Лысечанск. По словам губернаторов, города Краматорск и Славянск в Донецкой области подверглись бомбардировке российскими войсками ночью, однако сообщений о новых жертвах не поступало.

Рейтер не смог проверить эти счета.

Президент Владимир Путин начал вторжение своего соседа в Россию 24 февраля, заявив, что необходима «спецоперация» для разоружения страны и устранения предполагаемых угроз безопасности России.

Украина и Запад отвергли это как беспочвенный предлог для начала империалистической оккупационной войны, в результате которой погибли тысячи людей, десятки миллионов были перемещены, города превратились в руины и угрожали мировой экономике кризисом поставок энергии и продовольствия, что привело к росту цен.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Кулеба отправится в Швецию в понедельник, а затем во вторник отправится в Чехию в рамках усилий Киева по укреплению международной поддержки Украины и усилению давления на Россию.

В Праге он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться новые санкции в отношении Москвы и запрет на выдачу виз для россиян на территории всего ЕС. Зеленский призывал к такому запрету ранее в этом месяце, но пока он нашел поддержку в основном в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии, которые имеют общую границу с Россией. Читать далее

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Репортаж Макса Гундера и Павла Полюка в киевском офисе и агентстве Reuters; Автор Томаш Яновский. Монтаж: Ник МакФи

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