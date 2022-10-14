Украина: непокорный Путин говорит, что Россия «все делает правильно» в Украине

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Москва «делает все правильно» в своем почти восьмимесячном вторжении в Украину, несмотря на череду досадных поражений, а Киев заявил, что он «сильнее, чем когда-либо» и выйдет победителем.

Комментарии Путина прозвучали через несколько часов после того, как чиновники, назначенные Кремлем в южной части Херсонской области, призвали жителей покинуть территорию после того, как Киев заявил, что его силы продвигаются к главному городу региона, который носит его имя.

Москва также намекнула на возможный значительный ущерб Крымскому мосту — единственному мосту, соединяющему ее материковую часть с аннексированным украинским полуостровом — после взрыва, заявив, что на завершение ремонта может уйти несколько месяцев.



Об этом Путин заявил журналистам после саммита в столице Казахстана.

«Значит, мы все делаем правильно», — настаивал он.

Однако он признал, что бывшие советские союзники России были «обеспокоены».

Украина, возвращающая себе земли как на востоке, так и на юге, отметила первый с начала завоевания Москвы общенародный праздник Дня защитника и поклялась в победе.

«14 октября мы выражаем нашу благодарность… нашу благодарность всем, кто боролся за Украину в прошлом. Всем, кто борется за нее сейчас. Всем, кто тогда победил. И всем, кто обязательно победит сейчас», — Президент Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к этому событию.

«Мир с нами больше, чем когда-либо. Он делает нас сильнее, чем когда-либо в истории», — сказал Зеленский, имея в виду беспрецедентную помощь Запада.

Путин назвал субботний взрыв на Крымском мосту «террористическим актом» и в отместку два дня обстреливал Украину ракетами, которые поражали объекты электроэнергетики, вызывая отключения электроэнергии и перебои с подачей воды.

В четверг он заявил, что «на данный момент» нет необходимости продолжать обстрелы массивными ракетами, которые поразили города — на нескольких расстояниях от линии фронта — и унесли жизни по меньшей мере 20 мирных жителей. Он пояснил, что у российской армии другие цели.

— «Наша цель не уничтожить Украину», — добавил Путин, «Наша цель не уничтожить Украину».

Крымский мост имеет важное логистическое значение для Москвы. Это жизненно важное транспортное звено для перевозки военной техники для российских солдат, воюющих в Украине.

Но мост также имеет символическое значение для Путина, который открыл его в 2018 году, через четыре года после аннексии полуострова, вызвав хор осуждения со стороны Запада.

Он сказал, что ракетный обстрел в понедельник и вторник был прямой реакцией на взрыв на мосту.

Кабинет министров России в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, обязал компанию, занимающуюся «проектированием и восстановлением разрушенных элементов… Крымского моста», завершить работы к 1 июля 2023 года.

Дата указывает на размер ущерба. В остальном российские официальные лица с осторожностью относились к длительным последствиям аварии.

Через несколько часов после взрыва, в котором российские власти обвинили украинский спецназ, Москва объявила о восстановлении автомобильного и железнодорожного движения.

Украинские силы в конце лета перешли в контрнаступление на юге и все ближе подходили к главному городу Херсонской области, который также называется Херсоном.

Установленные Москвой власти в регионе в пятницу возобновили призыв к жителям временно покинуть территорию, сообщив о том, что украинские силы продвигаются к Херсону.

Прогресс в Херсоне — Кирилл Стримосов, заместитель главы пророссийской обладминистрации, заявил, что «бомбардировка Херсонской области опасна для мирных жителей», и призвал жителей совершить поездку «для отдыха и восстановления сил» в другое место.

Но на востоке пророссийские силы заявили, что приближаются к промышленному городу Бахмут после того, как на этой неделе сообщили о захвате двух деревень на окраине города.

Представитель Луганской Народной Республики, сепаратистского прокремлевского региона на востоке Украины, заявил, что внутри Бахмута «идут боевые действия».

«Наши силы уверенно идут и освобождают этот населенный пункт», — цитирует чиновника Андрея Маручко российское информационное агентство ТАСС.

Представитель ООН Прамила Паттен заявила в интервью AFP, что изнасилования и сексуальные домогательства, приписываемые российским силам в Украине, являются частью «военной стратегии» России и «преднамеренной тактикой, направленной на дегуманизацию жертв».

«Когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, оснащенных виагрой, это явно военная стратегия», — заявил в четверг специальный представитель ООН по вопросам сексуального насилия. «Это явно преднамеренная тактика, направленная на дегуманизацию жертв».

