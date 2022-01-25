Украина «не пойдет» на уступки России, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему», — сказал он. Кулеба.

«Мы много заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее, свою судьбу», — настаивал он.

Украина предупредила, что Россия пытается дестабилизировать страну перед любым запланированным военным вторжением. Западные державы неоднократно предостерегали Россию от дальнейших агрессивных действий против Украины.