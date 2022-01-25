Украина «не пойдет» на уступки России, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой силы и следует ему», — сказал он. — сказал Кулеба.

«Мы много заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее, свою судьбу», — настаивал он.

Украина предупредила, что Россия пытается дестабилизировать страну перед любым запланированным военным вторжением. Западные державы неоднократно предостерегали Россию от дальнейших агрессивных действий против Украины.

Кремль отрицает, что планирует нападение, и утверждает, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет собой растущую угрозу на западном фланге России.

«Во-первых, президент Байден лично привержен Украине. Он знает эту страну и не хочет, чтобы Россия ее разрушила», — сказал Кулеба.

«Во-вторых, мы слышали от этих официальных лиц США, которые открыто разговаривали со СМИ, а также разговаривали со мной и другими украинскими официальными лицами напрямую по телефону, что Соединенные Штаты будут оставаться абсолютно приверженными тому, чтобы нанести удар по России в случае любого типа вторжения, вторжения, вмешательство имеет место», — добавил он.

«Мы должны быть сильными»

Кулеба назвал план США по сокращению штата посольства в Киеве, начиная с отъезда второстепенных сотрудников и членов семьи, «преждевременным».

Он сказал, что уважает право каждой страны на защиту своих граждан, но добавил, что эвакуация «посеяет панику» и играет на руку Путину «дестабилизировать Украину изнутри и сделать нас слабее, не прибегая к военной силе».

Министр сказал, что США «определенно не преувеличивали» угрозу со стороны России.

Кулеба похвалил это решение и отверг предположения о том, что этот шаг может разозлить Путина и привести к дальнейшей эскалации кризиса.

«Если мы чему-то и научились с 2014 года, так это порочной логике обращаться с президентом Путиным с точки зрения: «Давайте ничего не делать, чтобы не рассердить его». Так это не работает», — сказал он. «Сила, решимость, сдерживание — вот три элемента, которые работают с Путиным, он уважает силу, это факт».

В марте 2014 года Россия аннексировала Крымский полуостров Украины.

«Мы должны быть умными, мы должны быть разумными, но мы должны быть сильными», — сказал Кулеба. «Если он почувствует малейшие признаки слабости, это только подтолкнет его к дальнейшей эскалации и к войне. А этого мы должны избегать».

«Пространство для дипломатии»

Кулеба считает, что Путин «выстрелил себе в ногу» наращиванием войск, добавив, что Москва мало что может выиграть от нынешней ситуации, чтобы сохранить лицо.

«Он сам поставил себя в эту ситуацию, никто его больше в этот тупик не толкал», — сказал Кулеба. «Набор требований, выдвинутых Россией, разработан таким образом, что, если Россия готова действовать добросовестно, есть возможность выйти из комнаты переговоров и сказать, что мы заключили сделку».

Россия запросила у США и НАТО определенные гарантии безопасности, включая обязывающие обещания, что НАТО не примет Украину и не расширится дальше на восток. Путин подчеркнул, что эти требования не являются «ультиматумом», и Кулеба считает, что Россия готова к переговорам.

«Есть место для дипломатии», — сказал он.