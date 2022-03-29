Украина объявляет о новых контратаках против российских войск на юге

В воскресном интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о важном моменте возможных мирных переговоров: о возможности нейтралитета Украины.

Мы готовы это принять», — сказал Зеленский. «Это самый важный момент».

Зеленский и украинские официальные лица давно заявляли, что готовы говорить о нейтралитете Украины, если НАТО не захочет принять страну в члены альянса.

Теоретически это удовлетворило бы одно из требований президента России Владимира Путина: чтобы Украина отказалась от своих устремлений в НАТО.

Но это не так просто. Зеленский также дал понять, что Украина откажется от «нейтралитета» без юридически обязывающих гарантий безопасности. В свете вторжения России в Украину украинский лидер заявил, что его не интересуют пустые обещания.

«Я заинтересован в том, чтобы убедиться, что это не просто еще один лист бумаги в духе Будапештского меморандума», — сказал он.

Зеленский имел в виду малоизвестный момент в истории после окончания холодной войны. С распадом Советского Союза Украина стала — по крайней мере на бумаге — третьим по величине ядерным арсеналом в мире.

Россия сохранила оперативный контроль над этим оружием, но в 1994 году Украина подписала соглашение об отказе от ядерного оружия на своей территории в обмен на гарантии безопасности, включая защиту территориальной целостности и политической независимости Украины.. Это то, что Россия, подписавшая Будапештский меморандум, решительно сделала, аннексировав Крым в 2014 году и вторгшись в Украину в феврале.

Главный советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантии безопасности должны, по сути, включать в себя обязательство гарантов помочь Украине в случае агрессии.

И важно добавить, что нейтралитет — тот, который может показаться Путину приемлемым, — это не то, что Зеленский мог бы просто предложить. Стремление к членству в НАТО закреплено в Конституции Украины.

Именно здесь Зеленский преподал российским собеседникам некоторые уроки, извлеченные из демократических процессов в Украине. Он пояснил, что за гарантиями безопасности должен последовать референдум в Украине.

«Почему? Потому что у нас есть закон о референдумах, — сказал Зеленский. — Мы его приняли. Изменение той или иной ситуации… Гарантии безопасности предполагают конституционные изменения. Вы понимаете, не так ли, конституционные изменения? »

Вот в чем разница. В России политическая система построена на одном человеке — Путине, а Зеленский — глава демократической страны. Даже если речь идет о нейтралитете, украинский народ скажет свое слово.