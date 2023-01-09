Украина ожидает, что ЕС включит Росатом в будущие санкции

Киев (Рейтер) — Премьер-министр Японии Денис Шмыгаль заявил в понедельник, что Киев ожидает, что Европейский Союз включит российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» в свой следующий раунд санкций в связи с войной в Украине.

После переговоров в Киеве с Франсом Тиммермансом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии, Шмихаль заявил, что российская атомная энергетика должна быть наказана за вторжение в Украину более десяти месяцев назад.

Россия оккупировала Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины с марта прошлого года, а в октябре прошлого года президент Владимир Путин издал указ о передаче контроля над станцией от украинской атомной энергетической компании «Энергоатом» дочерней компании «Росатома». В Киеве говорят, что это кража.

«Мы активно работаем с нашими европейскими партнерами по оказанию поддержки по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против России», — написал Шмыгаль в мессенджере Telegram.

«Мы ожидаем, что десятый пакет (санкций ЕС) будет включать ограничения в отношении российской атомной отрасли, особенно Росатома. Агрессор должен быть наказан за нападения на украинскую энергетику и преступления против окружающей среды».

Хотя Евросоюз постепенно ужесточал санкции против России из-за войны на Украине, прямых санкций против Росатома он не вводил.

Международное агентство по атомной энергии, орган ООН по наблюдению за ядерной энергетикой, неоднократно выражало обеспокоенность по поводу бомбардировки Запорожской АЭС, ответственность за которую одна сторона возлагает на другую.

Международное агентство по атомной энергии также предложило создать защитную зону ядерной безопасности вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Шмыгаль также сказал, что он согласен с Тиммермансом, главой ЕС по климатической политике, в том, что послевоенное восстановление Украины должно основываться на «зеленых» принципах.

Он поблагодарил Тиммерманса за инициативу начать стратегическое партнерство между Украиной и ЕС «в сфере возобновляемых газов», но не сообщил подробностей.

(Отчетность Павла Политюка; редакция Тимоти Херитедж)

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