Украина оскорбляет Путина «очень ограниченным успехом», о чем свидетельствует отчет о жертвах | наука | Новости

Поскольку центр так называемой «спецоперации» России смещается на восток страны, мало что было достигнуто, потому что оборона Украины сильна. Несмотря на претензии России на захват города Северодонецк, сопротивляющиеся силы обороны помешали Москве объявить о полной победе над главным городом.

В последнем отчете о проделанной работе содержится убедительный анализ застоя России на востоке Украины. В нем говорится: «Российские наземные и тактические воздушные операции в выходные дни по-прежнему были сосредоточены на центральном секторе Донбасса». Однако основная критика идет в адрес ВВС России. Он продолжает: «Пока что в конфликте действия российских ВВС были не на должном уровне. Ее неспособность постоянно обеспечивать авиацию, вероятно, является одним из наиболее важных факторов успеха очень ограниченной кампании России. «Он не может достичь полного превосходства в воздухе и действовал избегая риска, редко проникая глубоко в тыл украинских войск».

Эта новость согласуется с сообщениями о потерях русских с начала войны. По данным газеты Kyiv Independent, Россия потеряла большое количество авиационной техники. В список вошли якобы 216 сбитых самолетов. При этом уничтожен 181 вертолет, а также почти 600 беспилотников. Читать далее:

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В отчете британской разведки была сделана попытка понять, почему Россия не может полагаться на свою мощную авиацию. В нем говорится: «О некоторых причинах трудностей, с которыми столкнулись российские сухопутные войска. «Весьма вероятно, что в течение многих лет большая часть российских учений в воздушном бою разрабатывалась по сценарию и предназначалась для того, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития активной инициативы среди летных экипажей». В отчете также отмечается, что культура российских ВВС также является одним из основных факторов, помешавших им продемонстрировать свое господство в небе над Украиной. READ Убитого в России аспиранта помнят как преданного студента В нем говорилось: «Хотя у России впечатляющий список современных и относительно боеспособных боевых самолетов, военно-воздушные силы почти наверняка не смогли развить институциональную культуру и набор навыков, необходимых их личному составу для удовлетворения стремлений России по созданию современной воздушной авиации западного образца. кампания.» Возможно, самое удивительное, что в отчете указывается, что российские сотрудники сейчас находятся на пороге проверки своих физических возможностей до предела. В отчете делается вывод: «Это возложило большую нагрузку, чем запланированные усилия, на сухопутные силы, которые уже истощены, и на современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, будут низкими». не пропусти:

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Говоря о том, что, по мнению многих, произойдет во время конфликта, бывший пилот ВВС Энди Незервуд сказал The Telegraph, что многие верили кто — который У России будет такое же превосходство в воздухе над Украиной, какое раньше было у западных ВВС над Персидским заливом или над Афганистаном. «Одна из самых замечательных вещей — это то, что мы находимся здесь уже более 100 дней, а Россия до сих пор не контролирует воздух над Украиной». Сейчас, когда Украина стремится к членству в ЕС, президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта на востоке Украины со стороны России. Зеленский предупредил других членов ЕС об опасностях, заявив: «Понятно, что мы должны ожидать большей враждебной активности со стороны России. «И не только против Украины, но и против других европейских стран». Чтобы узнать больше подобных историй, подпишитесь на репортера по обороне и безопасности Джеймса Ли в Твиттере. Встроить твит READ CDC заявляет, что Соединенные Штаты будут проверять и отслеживать людей, путешествующих из стран, затронутых лихорадкой Эбола.

Российский лидер Владимир Путин заявил в пятницу, что ему «нечего противопоставить амбициям Украины присоединиться к альянсу, в отличие от вступления Украины в НАТО, которое Москва считает красной линией». Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любой шаг к присоединению потребует «повышенного внимания» со стороны Москвы. «Все мы знаем об активизации дискуссий в Европе об усилении оборонной составляющей Евросоюза», — сказал он. «Обсуждается военная, оборонная и силовая составляющие, там происходят всевозможные преобразования, и мы, конечно, полностью их мониторим», — добавил он.