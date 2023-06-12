Украина осудила российского «теоретика заговора» MH17 в мировом суде

Украинские юристы в Верховном суде ООН в понедельник отклонили версию России о крушении малайзийского авиалайнера как «теорию взрывоопасного заговора» в деле о том, что Москва якобы поддерживала сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

Киев заявляет, что Москва нарушила договор ООН о борьбе с терроризмом, оснастив и финансируя пророссийские силы, в том числе ополченцев, сбивших рейс MH17 Malaysia Airlines, в результате чего в июле 2014 года погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

В ноябре прошлого года голландский суд заочно признал двух россиян и украинского сепаратиста виновными в причастности к крушению самолета и приговорил их к пожизненному заключению. Выяснилось, что Россия имела «полный контроль» над сепаратистскими силами.

Россия тогда отвергла решение голландского суда. На прошлой неделе на слушаниях в Международном суде, также известном как Всемирный суд, Россия заявила, что дело Украины о MH17 основано на «абсурде», и предложила ряд альтернативных объяснений того, что произошло.

Украинские юристы ответили в понедельник. Марни Чик, одна из них, заявила суду, что она была «подвергнута серийной теории заговора» о сбитии MH17, которой «лучше было бы отступить в более темные уголки Интернета».

Киев обвинил Россию в том, что она является террористическим государством, а также заявил, что пытался стереть культуру этнических татар и украинцев в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Киев обратился в суд с просьбой признать Москву виновной в нарушении своих обязательств по договору. и приказать ему выплатить компенсацию.

Россия отрицает систематические нарушения прав человека на оккупированных ею украинских территориях. Он также заявляет, что выполнил свои обязательства в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма. У России будет последний шанс ответить на обвинения Украины в четверг.

Дело Мирового суда берет свое начало в 2017 году и было подано задолго до тотального вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Ожидается, что Международный суд вынесет решение по делу до конца этого года.

(Под редакцией Уильяма Маклина и Марка Хайнрихса)