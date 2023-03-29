Украина осуждает рекомендации Международного олимпийского комитета в отношении российских и белорусских спортсменов | Больше спортивных новостей

Киев: УкраинаМинистерство спорта в среду осудило то, что оно назвало частичным изменением взглядов министерства спорта. Международный олимпийский комитет (Международный олимпийский комитет) о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального.
Во вторник Международный олимпийский комитет вместе с президентом дал рекомендации по постепенному возвращению спортсменов в мировой спорт. Томас Бах Сказав, что их пост «работает», хотя РоссияУкраина война.
«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции МОК о неприеме российских и белорусских спортсменов», — говорится в письменном заявлении ведомства.
Мы последовательно выступали и будем настаивать на том, чтобы в условиях беспрецедентной военной агрессии Российской Федерации при поддержке Республика Беларусь Против Украины, что противоречит принципам Олимпийской хартии, представители стран-агрессоров не должны присутствовать на международных спортивных аренах.
В министерстве заявили, что рекомендации в основном должны касаться видов спорта, в которые уже допущены спортсмены из России и Беларуси.
Глава Олимпийского комитета России заявил, что стандарты, заявленные МОК, неприемлемы. в Кремль В руководящих принципах МОК, разрешающих российским и белорусским спортсменам соревноваться, говорится, что в них содержатся «элементы дискриминации».
Рекомендации Исполкома МОК касаются возвращения спортсменов на международные соревнования, но не конкретно на Олимпийские игры 2024 года в Париже, по которым отдельное решение будет принято позднее.
Украина и некоторые ее союзники пригрозили бойкотировать Парижские игры в случае конкурса, даже если они будут нейтральными.
Во вторник Международный олимпийский комитет вместе с президентом дал рекомендации по постепенному возвращению спортсменов в мировой спорт. Томас Бах Сказав, что их пост «работает», хотя РоссияУкраина война.
«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции МОК о неприеме российских и белорусских спортсменов», — говорится в письменном заявлении ведомства.
Мы последовательно выступали и будем настаивать на том, чтобы в условиях беспрецедентной военной агрессии Российской Федерации при поддержке Республика Беларусь Против Украины, что противоречит принципам Олимпийской хартии, представители стран-агрессоров не должны присутствовать на международных спортивных аренах.
В министерстве заявили, что рекомендации в основном должны касаться видов спорта, в которые уже допущены спортсмены из России и Беларуси.
Глава Олимпийского комитета России заявил, что стандарты, заявленные МОК, неприемлемы. в Кремль В руководящих принципах МОК, разрешающих российским и белорусским спортсменам соревноваться, говорится, что в них содержатся «элементы дискриминации».
Рекомендации Исполкома МОК касаются возвращения спортсменов на международные соревнования, но не конкретно на Олимпийские игры 2024 года в Париже, по которым отдельное решение будет принято позднее.
Украина и некоторые ее союзники пригрозили бойкотировать Парижские игры в случае конкурса, даже если они будут нейтральными.
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