Украина отбрасывает российские войска в контратаке под Харьковом

Джонатан Лэндей

ХАРЬКОВ, Украина (Рейтер) — Украина заявила во вторник, что ее силы отбили деревни у российских войск к северу и северо-востоку от Харькова в ходе контрнаступления, которое может сигнализировать об изменении темпа войны и поставить под угрозу основное наступление России.

Татьяна Апаченко, пресс-атташе 92-й отдельной механизированной бригады, основной украинской силы в регионе, подтвердила, что в последние дни украинские силы отбили населенные пункты Черкасские-Тешки, Русские-Тешки, Боршова и Слобозанский в анклаве к северу от Харькова. .

Юрий Сакс, советник министра обороны Алексея Резникова, сказал, что успехи вытесняют российские войска из Харькова, второго по величине города Украины, который с начала войны подвергается постоянным бомбардировкам.

«Военные операции украинских вооруженных сил вокруг Харькова, особенно на севере и северо-востоке Харькова, — это своего рода история успеха», — сказал Сакс агентству Рейтер. «Украинская армия смогла оттеснить этих военных преступников на рубеж, недоступный для их артиллерии», — добавил он.

Контратака может сигнализировать о новом этапе войны, поскольку Украина теперь начинает наступление после нескольких недель, в течение которых Россия начала массированное наступление без прорыва.

Сдерживая российские силы, оккупировавшие окраины Харькова с начала вторжения, украинцы приближаются к тыловым линиям снабжения, поддерживая основные ударные силы России на юге.

«Они пытаются перерезать линии снабжения и позади них, потому что это действительно одна из их главных слабостей[русских]», — сказал Нил Мелвин из аналитического центра RUSI в Лондоне.

«Украинцы приближаются к границе с Россией. Так что все успехи, которые русские добились в первые дни на северо-востоке Украины, все больше сходят на нет».

Проблемы

Близкие неудачи под Харьковом стали ударом по военным планам Москвы в то время, когда западные столицы считают, что президент Владимир Путин надеялся объявить о крупной победе в праздник, посвященный окончанию Второй мировой войны.

История продолжается

А в понедельник Путин руководил массовым военным парадом на Красной площади в День Победы. Западные страны были обеспокоены тем, что в отсутствие значительного успеха Декларации на поле боя она может вместо этого приказать провести национальную мобилизацию. В данном случае он не сделал ни того, ни другого — призывая русских продолжать бой, но не предлагая никаких указаний на свою дальнейшую стратегию.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила во вторник, что Вашингтон считает, что Россия все еще планирует длительную войну с целью захватить большую часть Украины, а не восточный регион Донбасса, который был основным направлением ее наступления в этом месяце.

Хейнс сказал законодателям, что Путин рассчитывает на то, что решимость Запада со временем ослабнет.

Поскольку в конце марта России пришлось отказаться от нападения на столицу Киев, ее основные силы пытались окружить украинские силы в Донбассе, используя город Изюм к югу от Харькова в качестве базы. Украинские силы пока в основном выдерживают атаки с трех направлений.

Но, отступив под Харьковом, Украина теперь может вынудить Москву переключиться на попытки защитить свои длинные пути снабжения в Изюм. Западные военные аналитики говорят, что есть признаки того, что контратака уже ослабила продвижение России.

«Наша оценка такова, что им (россиянам) необходимо отвести часть сил от центров, чтобы взять под контроль регион Донбасса, из-за того, что произошло в Харькове, и это только подчеркивает проблемы, с которыми они сталкиваются», — сказал американский генерал в отставке. Джек Кин, нынешний президент Института изучения войны.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Путин не смог объявить о военном успехе на параде в Москве из-за «доказуемых операционных неудач» после того, как преуменьшил значение украинского сопротивления.

На юге российские войска во вторник снова бомбили сталелитейные заводы «Азовсталь» в Мариуполе, пытаясь захватить последний оплот украинского сопротивления в разрушенном городе, где, по словам Украины, за два месяца российской осады и бомбардировок погибли десятки тысяч человек.

В последние дни с металлургических заводов были эвакуированы десятки мирных жителей, но помощник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко сообщил, что внутри все еще находятся не менее 100 человек.

В сообщении в социальных сетях украинского полка «Азов», базирующегося на «Азовстали», говорится, что за последние сутки над заводом пролетели 34 российских самолета, в том числе 8 стратегических бомбардировщиков. Она добавила, что станция подверглась обстрелу со стороны ВМФ России, а также танков, артиллерии и ракет. Рейтер не смог проверить ситуацию.

Министр иностранных дел Германии Анналина Барбук во вторник посетила Украину и совершила поездку по городу Буча к северу от Киева, где российские войска оставили сотни гражданских тел, когда они уходили в начале апреля. Она сказала, что убийцы должны быть наказаны.

«Это то, чем мы обязаны жертвам», — сказала она. «И эти жертвы, вы можете здесь остро чувствовать, что этими жертвами могли быть мы».

Барбок был первым министром правительства Германии, посетившим Украину с начала войны, через несколько дней или недель после визитов высокопоставленных чиновников из других западных стран. Киев раскритиковал берлинское правительство за то, что оно не спешит отказываться от многолетних экономических связей с Россией.

А в Одессе пожарные боролись с огнем до раннего утра вторника после того, как в понедельник семь российских ракет попали в торговый центр и склад. Вооруженные силы Украины заявили об одном погибшем и пятерых раненых. Ракетные удары прервали переговоры между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Украины Денисом Шмялем.

По данным Организации Объединенных Наций, число украинцев, покинувших свою страну после российского вторжения 24 февраля, приблизилось к шести миллионам. Кризис с беженцами стал самым быстрорастущим со времен Второй мировой войны.

(Репортаж Тома Палмфорта в Киеве; текст Питера Графа; редактирование Томаша Яновски и Ангуса Максвана)