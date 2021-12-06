Представитель украинской пограничной службы опроверг обвинения Беларусь заявила, что в субботу украинский военный вертолет пролетел около 1 км внутри ее территории, сообщает Беларусь. Рейтер.

Представитель службы новостей заявил: «Кто-то, возможно, просчитался и выдвинул обвинения в манипулятивных целях».

Также в воскресенье Минобороны Беларуси вызвало украинского военного атташе в связи с предполагаемыми нарушениями воздушного пространства Беларуси украинскими самолетами.

«Военный атташе проинформировал, что украинская сторона избегает диалога для разрешения разногласий … что очень тревожно», — говорится в заявлении министерства после вручения ноты протеста официальному лицу в Украине. Рейтер упомянул.

В воскресенье украинские военные добавили, что у них нет дальнейших комментариев.

С прошлого года отношения между Украиной и Беларусью обострились после того, как Россия встала на сторону президента Беларуси Александра Лукашенко во время масштабных акций протеста. Лукашенко также предложил большую поддержку России против Украины.

Президент России Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин Украина отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства Беларуси Эрнст из-за подкреплений России на границе с Украиной: «Надо готовиться к худшему» И президент Джо Байден Джо Байден Китай рассматривает военную базу на атлантическом побережье Африки: Отчет приказывает Байдену вывешивать флаги среди сотрудников до 9 декабря в честь государств Байдена, направляющихся в Канзас-Сити для продвижения пакета инфраструктуры Подробнее Reuters указало, что видеозвонок запланирован на вторник, поскольку они намерены обсудить рост напряженности в регионе.

Украина и ее союзники по НАТО обвинили Россию в подготовке к возможному вторжению на Украину, поскольку Москва собирает тысячи солдат у ее границы.

Но Россия отвергла обвинения и заявила, что хочет «Надежные и долгосрочные гарантии безопасности» Что НАТО не будет расширяться близко к границам его страны.