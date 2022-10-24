Украина отвергает обвинения России в «грязной бомбе»

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался Русский Он утверждает, что его силы планируют взорвать «грязную бомбу».

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в серии телефонных разговоров со своими коллегами из Великобритании. СШАИ Франция и Турция.

утверждал это Украина Он планировал использовать грязную бомбу — обычную взрывчатку, покрытую радиоактивным материалом, — в чем его впоследствии могли обвинить. Москва. Россия не представила никаких доказательств в поддержку этих утверждений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал обвинения «российской ложью», которые были «столь же нелепы, сколь и опасны».

Он добавил: «Во-первых, у нас нет «грязных бомб» и мы не планируем их иметь. Во-вторых, русские часто обвиняют других в том, что они сами планируют».

Президент Зеленский также опроверг эти обвинения, опубликовав в соцсетях: «Если Россия звонит и говорит, что Украина что-то готовит, это означает одно — Россия все это уже подготовила. Я думаю, что сейчас мир должен действовать максимально жестко».

Соединенное Королевство министр обороны Бен Уоллес также отверг обвинения и предупредил Москву, чтобы она не пыталась использовать их в качестве «оправдания» для собственных усилий по эскалации конфликта.

В заявлении Минобороны говорится: «Министр Шойгу заявил, что Украина планирует принять меры при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта в Украине.

Министр обороны отверг обвинения и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для дальнейшей эскалации.

Российские власти неоднократно заявляли, что Украина может взорвать грязную бомбу в результате «лженаучной» атаки, в которой обвиняет Москву.

Украинские власти, в свою очередь, обвинили Кремль в планировании такой атаки.

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал обвинения Шойгу «абсолютной и вполне предсказуемой абсурдностью со стороны тех, кто думает, что они нагло лгут, и заставляют людей поверить в это».

В совместном заявлении министры иностранных дел Франции, Великобритании и США заявили, что их правительства «все отвергают явно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на их территории».

Они также подтвердили, что будут продолжать поддерживать Украину «перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина».