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Украина отвергает обвинения России в «грязной бомбе»

24 октября, 2022
Boleslava Sokolova

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отказался Русский Он утверждает, что его силы планируют взорвать «грязную бомбу».

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в серии телефонных разговоров со своими коллегами из Великобритании. СШАИ Франция и Турция.

утверждал это Украина Он планировал использовать грязную бомбу — обычную взрывчатку, покрытую радиоактивным материалом, — в чем его впоследствии могли обвинить. Москва. Россия не представила никаких доказательств в поддержку этих утверждений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал обвинения «российской ложью», которые были «столь же нелепы, сколь и опасны».

Он добавил: «Во-первых, у нас нет «грязных бомб» и мы не планируем их иметь. Во-вторых, русские часто обвиняют других в том, что они сами планируют».

Президент Зеленский также опроверг эти обвинения, опубликовав в соцсетях: «Если Россия звонит и говорит, что Украина что-то готовит, это означает одно — Россия все это уже подготовила. Я думаю, что сейчас мир должен действовать максимально жестко».

Соединенное Королевство министр обороны Бен Уоллес также отверг обвинения и предупредил Москву, чтобы она не пыталась использовать их в качестве «оправдания» для собственных усилий по эскалации конфликта.

В заявлении Минобороны говорится: «Министр Шойгу заявил, что Украина планирует принять меры при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта в Украине.

Министр обороны отверг обвинения и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для дальнейшей эскалации.

Российские власти неоднократно заявляли, что Украина может взорвать грязную бомбу в результате «лженаучной» атаки, в которой обвиняет Москву.

Украинские власти, в свою очередь, обвинили Кремль в планировании такой атаки.

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал обвинения Шойгу «абсолютной и вполне предсказуемой абсурдностью со стороны тех, кто думает, что они нагло лгут, и заставляют людей поверить в это».

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В совместном заявлении министры иностранных дел Франции, Великобритании и США заявили, что их правительства «все отвергают явно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на их территории».

Они также подтвердили, что будут продолжать поддерживать Украину «перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина».

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