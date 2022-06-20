Украина отдает должное российским книгам и музыке в последнем культурном перерыве из Москвы

Макс Хундер

Киев (Рейтер) — Верховная Рада Украины проголосовала в воскресенье за ​​два закона, налагающих жесткие ограничения на российские книги и музыку, поскольку Киев стремится разорвать многие культурные связи, оставшиеся между двумя странами после вторжения Москвы.

Один закон запрещает печатать книги гражданам России, если они не откажутся от российского паспорта и не получат украинское гражданство. Запрет будет применяться только к тем, кто имеет российское гражданство после распада советской власти в 1991 году.

Он также запретит коммерческий ввоз печатных книг в Россию, Беларусь и на оккупированные территории Украины, а также потребует специального разрешения на ввоз русскоязычных книг из любой другой страны.

Еще один закон предусматривает запрет на воспроизведение музыки гражданами России после 1991 года в СМИ и в общественном транспорте, а также увеличение квот на украиноязычное речевое и музыкальное содержание в теле- и радиопередачах.

Законы должны быть подписаны президентом Владимиром Зеленским, чтобы они вступили в силу, и нет никаких признаков его оппозиции. Оба получили широкую поддержку со всего зала, в том числе от законодателей, которых большинство украинских СМИ и гражданского общества традиционно считали прокремлевскими.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что рад приветствовать новые ограничения.

«Законы призваны помочь украинским авторам делиться качественным контентом с максимально широкой аудиторией, которые после российского вторжения не восприняли ни один российский творческий продукт на материальном уровне», — цитирует его сайт украинского Кабмина. .

Очищение

Новые правила — последняя глава на долгом пути Украины к уничтожению наследия сотен лет московского правления.

Украина заявляет, что этот процесс, который раньше называли «декоммунизмом», а теперь часто называют «деполитизацией», необходим для того, чтобы свести на нет многовековую политику, направленную на подавление украинской идентичности.

История продолжается

Москва возражает против этого, заявляя, что политика Киева по внедрению украинского языка в повседневную жизнь преследует большое количество русскоязычных в Украине, которые, как она утверждает, отстаивают свои права в так называемой «специальной военной операции».

Этот процесс набрал силу после вторжения России в Крым в 2014 году и ее поддержки сепаратистских прокси в Донбассе, Украина, но приобрел новые масштабы после начала массированного вторжения 24 февраля.

Сотни объектов в украинской столице, Киеве, уже были назначены для переименования, чтобы отказаться от своих связей с Россией, а мемориал советских времен, посвященный дружбе украинского и русского народов, был снесен в апреле, вызвав аплодисменты сообщества. толпа.

(Отчетность Макса Хэндера, редактирование Ника Зимински)