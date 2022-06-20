Украина отдает должное российским книгам и музыке в последнем культурном перерыве из Москвы

Макс Хундер
Киев (Рейтер) — Верховная Рада Украины проголосовала в воскресенье за два закона, налагающих жесткие ограничения на российские книги и музыку, поскольку Киев стремится разорвать многие культурные связи, оставшиеся между двумя странами после вторжения Москвы.
Один закон запрещает печатать книги гражданам России, если они не откажутся от российского паспорта и не получат украинское гражданство. Запрет будет применяться только к тем, кто имеет российское гражданство после распада советской власти в 1991 году.
Он также запретит коммерческий ввоз печатных книг в Россию, Беларусь и на оккупированные территории Украины, а также потребует специального разрешения на ввоз русскоязычных книг из любой другой страны.
Еще один закон предусматривает запрет на воспроизведение музыки гражданами России после 1991 года в СМИ и в общественном транспорте, а также увеличение квот на украиноязычное речевое и музыкальное содержание в теле- и радиопередачах.
Законы должны быть подписаны президентом Владимиром Зеленским, чтобы они вступили в силу, и нет никаких признаков его оппозиции. Оба получили широкую поддержку со всего зала, в том числе от законодателей, которых большинство украинских СМИ и гражданского общества традиционно считали прокремлевскими.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что рад приветствовать новые ограничения.
«Законы призваны помочь украинским авторам делиться качественным контентом с максимально широкой аудиторией, которые после российского вторжения не восприняли ни один российский творческий продукт на материальном уровне», — цитирует его сайт украинского Кабмина. .
Очищение
Новые правила — последняя глава на долгом пути Украины к уничтожению наследия сотен лет московского правления.
Украина заявляет, что этот процесс, который раньше называли «декоммунизмом», а теперь часто называют «деполитизацией», необходим для того, чтобы свести на нет многовековую политику, направленную на подавление украинской идентичности.
Москва возражает против этого, заявляя, что политика Киева по внедрению украинского языка в повседневную жизнь преследует большое количество русскоязычных в Украине, которые, как она утверждает, отстаивают свои права в так называемой «специальной военной операции».
Этот процесс набрал силу после вторжения России в Крым в 2014 году и ее поддержки сепаратистских прокси в Донбассе, Украина, но приобрел новые масштабы после начала массированного вторжения 24 февраля.
Сотни объектов в украинской столице, Киеве, уже были назначены для переименования, чтобы отказаться от своих связей с Россией, а мемориал советских времен, посвященный дружбе украинского и русского народов, был снесен в апреле, вызвав аплодисменты сообщества. толпа.
(Отчетность Макса Хэндера, редактирование Ника Зимински)
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