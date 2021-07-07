Украина отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

Украина не займет свое место на чемпионате мира по пляжному футболу в следующем месяце в Москве и ее заменит Швейцария.

Несмотря на то, что украинская команда является одним из четырех европейских отборочных к мероприятию, запланированному на 19-29 августа на Фестивальной арене спорткомплекса «Лужники» в российской столице, украинская команда не участвует в выполнении рекомендаций Министерства спорта и молодежи Украины.

Владислав Вачук, первый вице-президент Федерации пляжного футбола Украины, заявил российскому государственному информационному агентству: «Есть некоторые рекомендации, это не зависит от меня. пробовать.

«У меня есть собственное желание, но это коллективное решение.

«Сборная не едет на чемпионат мира.

«Могут ли после этого последовать пенальти?

“Я не знаю.

«Я первый вице-президент, есть много людей, которые руководят, у меня есть собственное мнение, но это только мое желание».

Украина подтвердила свою квалификацию на участие в Кубке мира, которое было бы их первым выступлением на чемпионате мира с 2013 года, в конце июня, заняв второе место в европейской квалификации.

ФИФА подтвердила на своем сайте, что освободившееся место займет пятая европейская страна – Швейцария.

ФИФА отказалась от комментариев после того, как ее спросили пробовать Могут ли быть применены санкции к Украине на основании государственного вмешательства.

Отношения между Украиной и Россией были натянутыми после того, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году.

На майке Украины к Евро-2020 была показана схема страны, в которую входил Крым, что вызвало возмущение в России.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году.

До 2005 года он проводился ежегодно, после чего стал двухгодичным.

Сборная России дважды выиграла чемпионат мира по пляжному футболу – в 2011 и 2013 годах.

На последнем этапе в 2019 году, который проходил в Парагвае, Россия заняла третье место.

Российское название, флаг и национальный гимн будут запрещены из-за двухлетних санкций, наложенных на страну Всемирным антидопинговым агентством и Спортивным арбитражным судом, хотя мероприятие осталось в России, несмотря на призывы к разоружению со стороны международных федераций. . Право на хостинг «кроме случаев, когда это невозможно сделать по закону или практически».

Строительство площадки в Лужниках началось в понедельник (5 июля).