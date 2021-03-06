Украина отключит энергосистемы России и Беларуси в 2022 году

В 2022 году Единая энергетическая система Украины отключится от энергосистем России и Беларуси и войдет в изолированное положение.

«Процесс синхронизации подходит к концу. В 2022 году объединенная энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим. После этого полная синхронизация с ENTSO-E состоится в 2023 г. », – сказал и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко во время онлайн-встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Кривисом, сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

Как было отмечено, синхронизация с ENTSO-E обеспечит отмену монополии на рынке электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем эффективные и прозрачные европейские правила и процедуры.

Стороны также обсудили синхронизацию единой украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы, импорт электроэнергии из Беларуси, сотрудничество в реализации пилотного проекта по производству тепла из биомассы и внедрение системы электронной коммерции. .

Кроме того, Витренко определил ряд задач по ускорению синхронизации, включая модернизацию энергетической инфраструктуры, производства оборудования и сетей. «Мы знаем, что Украина имеет проблемы с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому мы изучаем возможность расширения и строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворяют наши потребности», – сказал Витренко.

Также было отмечено, что Украина зависит от поставок ядерного топлива и угля из России. Поэтому рассматривается возможность замены этого блока питания. Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что стратегическая позиция Министерства энергетики Украины не заключается в поддержке импорта электроэнергии из России и Беларуси, поэтому министерство работает над разработкой механизмов, позволяющих отказаться от такого импорта в осенне-зимний период.

В контексте импорта электроэнергии из Беларуси официальные лица затронули случай Островецкой АЭС в Беларуси. Министр энергетики Литвы Дайнюс Кривис сказал: «Это геополитический проект: он представляет угрозу для Литвы и Украины, поэтому мы должны проявить солидарность, остановив дальнейшее развитие».

Стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для обмена информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС, импорте электроэнергии из России, а также для мониторинга и анализа поставок энергии. Группа также поделится опытом о существующих проектах синхронизации.

Ol