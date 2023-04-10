Украина отправила домой около 200 военнослужащих в обмен на пленных в России

КИЕВ, Украина (AP) — Более 200 российских и украинских солдат вернулись домой в результате обмена пленными, заявили в понедельник воюющие страны.

Минобороны России заявило, что 106 российских солдат были освобождены из-под стражи в Украине в рамках соглашения с Украиной.

Андрей Ермак, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Россия освободила 100 украинских заключенных.

Ни в одном из уведомлений не упоминается, участвовали ли в сделке какие-либо посредники.

Ермак сообщил в заявлении, размещенном в Telegram, что некоторые украинские военные получили серьезные ранения и заболевания.

Он сказал, что последние переводы заключенных на войне, начавшейся в феврале 2022 года, были «непростыми». Он не стал уточнять.

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Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными заявил, что почти половина из 80 мужчин и 20 женщин, вернувшихся домой, получили «тяжелые травмы, болезни или пытки». Доказательств своих утверждений она не представила.

По сообщениям украинских СМИ, одна из задержанных женщин, Валерия Карпиленко, была пограничником, который помогал охранять мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь». В мае прошлого года она вышла замуж за украинского солдата в подвале сталелитейного завода, когда российские войска окружили комплекс. Ее муж был убит через три дня.

Освобожденные россияне на военно-транспортных самолетах доставлены в Москву для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны.

Такие обмены — одно из немногих направлений сотрудничества между Украиной и Россией. С начала войны обе стороны репатриировали сотни солдат и тела павших солдат.

Между тем, в Офисе президента Украины заявили, что по меньшей мере шесть мирных жителей получили ранения в результате последнего российского обстрела.

Отдельно губернатор Донецка Павел Кириленко заявил, что российские войска атаковали электростанцию ​​и жилые дома в восточной области.

Россияне также обстреляли девять приграничных сел в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила в телеобращении, что в стране почти семь миллионов внутренне перемещенных лиц, в том числе один миллион детей.

Большинство из них покинули свои дома на востоке и юге и переехали в более безопасные места в центральной и западной Украине.

Писатель Associated Press Юрас Карманау из Таллинна, Эстония, внес свой вклад в этот отчет.