Украина оттесняет Россию в контрнаступлении

Киев, Украина (AFP) – В воскресенье украинские силы активизировали контрнаступление на востоке страны, воспользовавшись быстрыми успехами за неделю боев, которые резко изменили ход конфликта.

Быстрые действия Украины по возвращению оккупированных Россией районов на северо-востоке Харьковской области вынудили Москву вывести свои войска, чтобы предотвратить окружение, и оставили большое количество оружия и боеприпасов в стремительном отступлении, поскольку 200-дневная война затянулась. Воскресенье.

Веселый президент Украины Владимир Зеленский высмеял россиян в видеообращении поздно вечером в субботу, заявив, что «российские военные в эти дни показывают лучшее, на что они способны, — показывают свою спину».

Вывод русских знаменует собой самый большой полевой успех украинских войск с тех пор, как они предотвратили попытку русских захватить столицу Киев в начале почти семимесячной войны.

В позорной попытке сохранить лицо российское министерство обороны заявило, что вывод войск из Изюма и других районов Харьковской области был направлен на усиление российских сил в соседней Донецкой области на юге.

Это утверждение похоже на то, как Россия оправдывала вывод своих войск из Киевской области в начале этого года, когда ей не удалось захватить столицу.

Группировка российских войск вокруг Изюма сыграла центральную роль в усилиях Москвы по захвату Донецкой области, и их вывод теперь значительно ослабил бы способность России начать там свое наступление.

Вывод войск вызвал гневные комментарии со стороны российских военных блогеров, которые сетовали на это как на крупное поражение и призывали Кремль в ответ активизировать военные действия. Многие резко критикуют российские власти за то, что в Москве продолжаются фейерверки и другие пышные торжества, которые выпадают на выходной день в городе в субботу, несмотря на катастрофу на Украине.

В то время как российские войска спешно выводились из Изюма под украинским огнем, президент России Владимир Путин присутствовал на открытии огромного колеса обозрения в московском парке, новой транспортной развязки и спортивной арены.

Мера подчеркнула попытки Кремля продолжать делать вид, что война, которую он называет «специальной военной операцией», идет по плану, не влияя на ситуацию в стране.

В знак возможного дезертирства российского руководства Рамзан Кадыров, поддерживаемый Кремлем лидер Чечни, заявил, что вывод войск из Харьковской области был вызван ошибками российского военного руководства.

«Они допустили ошибки, и я думаю, они сделают необходимые выводы», — сказал Кадыров. «Если в ближайшие день-два не будут внесены изменения в стратегию проведения спецоперации, мне придется связаться с руководством Минобороны и руководством страны для разъяснения реальной ситуации на местах.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в субботу в телевизионных комментариях, что русские перерезали линии снабжения и ожидают новых успехов.

«Это будет похоже на лавину», — сказал он, предсказывая отступление России. «Одна линия обороны поколеблется и рухнет».

Несмотря на успехи Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава НАТО предупредили в пятницу, что война может затянуться на несколько месяцев. Блинкен сказал, что конфликт вступает в критическую фазу, и призвал западных сторонников Украины продолжать оказывать поддержку в трудную зиму.

Еще одно важное событие воскресенья — Запорожская АЭС. Крупнейший в Европе, он был повторно подключен к электросети Украины, что позволило инженерам остановить последний действующий реактор, чтобы избежать радиологической катастрофы, поскольку в регионе бушевали боевые действия.

За несколько дней до этого станция работала в «островном режиме», и только один из шести реакторов работал на системы охлаждения и другое критически важное оборудование.

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